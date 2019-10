Najszybsze policyjne rodzeństwo w Polsce! Data publikacji 14.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj St. post. Natalia Mazanek z Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie uzyskując tytuł "Najlepszej Zawodniczki" zajęła pierwsze miejsce w kategorii kobiet i stanęła na najwyższym podium w Ogólnopolskich Mistrzostwach Policji w XVI Biegu Przełajowym im. Sierż. Grzegorza Załogi w Hutkach-Kankach. W kategorii mężczyzn pierwszy był st. sierż Łukasz Oślizło z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Mało kto wie, że Natalia i Łukasz są rodzeństwem...

St. post Natalia Mazanek od dwóch lat jest policjantką myszkowskiego garnizonu. Młoda mundurowa przez ten krótki czas dała się poznać jako bardzo sympatyczna kobieta, pełna energii i niezwykle skromna. W pracy o swoim zamiłowaniu do biegania właściwie nie mówiła nikomu. Dopiero, gdy reprezentując myszkowski garnizon w V Wojewódzkich Mistrzostwach Policji w Biegu Przełajowym im. st. sierż. Marka Sienickiego zajęła pierwsze miejsce w kategorii kobiet (w kategorii mężczyzn pierwszy linię mety przekroczył st. sierż. Łukasz Oślizło-brat Natalii), jej koleżanki i koledzy z pracy dowiedzieli się o jej niezwykłym zamiłowaniu do sportu. Później myszkowska policjantka zaczęła odnosić kolejne sukcesy. Ostatnim był udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Policji w XVI biegu przełajowym im. Sierż. Grzegorza Załogi w Hutkach-Kankach. Tutaj policyjne rodzeństwo stanęło na najwyższym podium w swojej kategorii. Serdecznie gratulujemy Najszybszemu Policyjnemu Rodzeństwu w Polsce!

Natalia Mazanek w 11 roku życia rozpoczęła przygodę ze sportem. Jako nastolatka zdobyła tytuł vice Mistrzyni Śląska w biegu przełajowym. Jako nastolatka, 18 lat temu swoim zamiłowaniem do biegania, energią, determinacją i zaciętą walką, zaraziła swojego starszego brata Łukasza, który do tej pory trenuje bieganie. Na swoim koncie odniósł liczne zwycięstwa m.in. w roku 2017 reprezentując polską Policję w Stanach Zjednoczonych podczas Światowych Mistrzostwach, st. sierż. Łukasz Oślizło z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wrócił stamtąd z 3 medalami. Kilka lat temu, Natalia przerwała swoje treningi i ten czas w pełni poświęciła swojej rodzinie. Zajęła się wychowaniem synka i córki. Jednak 3 lata temu podjęła decyzję, że swoją przyszłość zwiąże z niebieskim mundurem. O pomoc w przygotowaniu do testu sprawności fizycznej podczas rekrutacji i przywróceniu do poprzedniej formy, poprosiła brata Łukasza. Dzięki wspólnym treningom, zaciętej walce i ogromnej motywacji, Natalia wróciła do formy. Beż żadnego trudu pokonała tor przeszkód i kolejne etapy rekrutacji do Policji. Już będąc słuchaczem kursu podstawowego w Szkole Policji w Katowicach w ubiegłym roku zajęła pierwsze miejsce w biathlonie.

Serdecznie gratulujemy Natalii i jej bratu!

(KWP a Katowicach / kp)