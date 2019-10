Niecodzienne znaleziska Data publikacji 14.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wraz z funkcjonariuszami z podkarpacia w ramach wspólnych działań z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach zabezpieczyli u pięciu mężczyzn kilkaset monet, głównie tzw. „Boratynek”, kilka fibul pochodzących z okresu wpływów rzymskich, zabytkowe metalowe figurki, a także trzy sztuki broni tzw. „samoróbki”. Zatrzymani mężczyźni odpowiedzą przed sądem i będą musieli wyjaśnić posiadanie tych „wykopalisk”.

W minioną środę, świętokrzyscy mundurowi wraz z kolegami z Kazimierzy Wielkiej, podkarpacia oraz pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach odwiedzili kilka posesji na terenie Mielca i powiatu mieleckiego. Mieli podejrzenie, że kilku mężczyzn może posiadać przedmioty, które są zabytkami, a fakt ich odnalezienia nie został zgłoszony do odpowiedniego urzędu. Policjanci przeszukali posesje i pomieszczenia gospodarcze trzech mężczyzn w wieku 28, 46 i 49 lat. W trakcie czynności zabezpieczyli wiele cennych i zabytkowych przedmiotów, m.in. kilkaset rożnego rodzaju monet tzw. „Boratynek”, czy pochodzących z okresu wpływów rzymskich fragmentów fibuli, ozdobnych spinek do szat, dawniej zastępujących guziki. Mężczyźni nie posiadali zezwoleń na poszukiwanie zabytków i nigdy się o nie starali. Z ustaleń wynika, że przedmioty te znaleźli głównie na terenie powiatu buskiego, kazimierskiego i staszowskiego. Tego samego dnia mundurowi zawitali także na posesję 40-latka z gminy Stopnica. Tam zabezpieczyli trzy sztuki broni tzw. „samoróbek”.

Z kolei w miniony piątek mundurowi wspólnie z policjantami z IV Komisariatu Policji złożyli wizytę 40-letniemu miezkańcowi Kielc. Tam podczas przeszukania zabezpieczyli około 170 monet, głównie „Boratynek”, szczęść fragmentów fibul, metalowe figurki i stempel do pieczęci.

Wszyscy ustaleni mężczyźni będą musieli wyjaśnić sprawę przed sądem. Zabezpieczone przedmioty będą oceniane przez biegłego. Za naruszenie przepisów Ustawy o ochronie zabytków może grozić wysoka grzywna.

Przypominamy! Każdy kto odnalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora Urzędu Morskiego.

Opr. KT

Źródło: KWP w Kielcach