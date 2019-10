Areszt za śmiertelny wypadek Data publikacji 15.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na wniosek Policji i Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 25-letniego mieszkańca powiatu makowskiego. Mężczyzna spowodował wypadek drogowy, w którym zginął 18-latek. Podejrzanemu grozi 12 lat więzienia.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w miniony piątek (11.10.2019 r.). W Pułtusku na ul. Kościuszki, na prostym odcinku drogi, kierujący fiatem potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 18-latka. Sprawca odjechał z miejsca. Niestety pomimo reanimacji młody mężczyzna zmarł. Policja prowadziła intensywne poszukiwania.

Na portalach informacyjnych zamieszczona została informacja z prośbą o pomoc w ustaleniu podejrzanego. Wiadomość przeczytał również sam poszukiwany, po czym zgłosił się do komendy. Mieszkaniec powiatu makowskiego powiedział policjantom, że to on potrącił człowieka na drodze. Nie potrafił jednak wyjaśnić okoliczności i powodu, dla którego uciekł z miejsca zdarzenia. Wczoraj Sąd Rejonowy w Pułtusku przychylił się do wniosku Policji oraz prokuratora i zadecydował, że 25-latek spędzi najbliższe dwa miesiące w areszcie.

(KWP w Radomiu/js)