Dzielnicowa o wielkim sercu Data publikacji 15.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Tuż przed weekendem, w piątek 11 października 2019 roku do skierniewickiego schroniska trafiła karma dla zwierząt, którą zebrali pracownicy i policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Dobroczynną działalnością na forum komendy zajęła się starszy sierżant Edyta Mądrzycka – dzielnicowa ze skierniewickiej policji, która zachęciła koleżanki i kolegów, do pomocy bezdomnym zwierzętom.

Dzielnicowa zmobilizowała policjantów i pracowników policji do zebrania karmy dla zwierząt ze skierniewickiego schroniska. W krótkim czasie do jej pokoju trafiło wiele puszek i toreb karmy, którą przynosiły osoby z różnych komórek. Po około dwóch tygodniach policjantka z pomocą kolegów ze służby przewiozła do schroniska dla zwierząt w Skierniewicach ponad 100 kg karmy mokrej i około 17 kg suchej.

Edyta Mądrzycka skromnie podkreśla, że zebrana karma, jest obrazem dobrych serc wszystkich pracowników i policjantów z komendy, którzy włączyli się w tę doraźną akcję.

W Policji służy od 5 lat, a te działania były z jej strony pierwszymi podjętymi w jednostce w Skierniewicach. Policjantka zaznacza jednak, że nie ostatnimi.

(KWP w Łodzi / kp)