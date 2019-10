Pomoc przyszła na czas! Data publikacji 15.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś tuż po północy kobieta schodząca klatką schodową bloku w Piasecznie usłyszała i zareagowała na odgłosy lekkiego pukania dochodzącego zza drzwi, gdzie samotnie mieszkała starsza kobieta. O swoich obawach powiadomiła oficera dyżurnego komendy w Piasecznie. Do mieszkania dostano się poprzez siłowe wyważenie okna. Jak się okazało, pomoc przyszła na czas! 83-letnia kobieta kilka godzin wcześniej przewróciła się i nie była w stanie o własnych siłach wstać.

Mieszkanka bloku w centrum Piaseczna wracając tuż po północy z pracy, zza drzwi jednego z mieszkań usłyszała lekkie pukanie. Zawróciła i próbowała nawiązać kontakt ze swoją starszą sąsiadką. Jednak ta nie otwierała jej i nie odpowiadała. Natomiast nadal dobiegało lekkie pukanie. Bez dalszego wahania sięgnęła po telefon i o swoich obawach powiedziała oficerowi dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Natychmiast pod wskazanym blokiem znaleźli się funkcjonariusze z wydziału prewencji. By dostać się do mieszkania, o pomoc poprosili strażaków. Po wyważeniu okna wewnątrz mieszkania policjanci zastali leżącą przy drzwiach 83-latkę. Wezwano na miejsce pogotowie ratunkowe oraz rodzinę kobiety. Kobieta była przytomna, powiedziała, że kilka godzin wcześniej potknęła się o dywan i przewróciła. Nie mogła się podnieść o własnych siłach. Doczołgała się więc do drzwi licząc, że ktoś ją usłyszy!

Tym razem pomoc przyszła na czas! Pomagamy i chronimy tym hasłem kierujemy się w naszej codziennej służbie!

(KSP / kp)