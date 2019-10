Czujność sąsiada uratowała życie mężczyźnie Data publikacji 15.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj To dzięki zainteresowaniu sąsiadów oraz zdecydowanej reakcji byczyńskich policjantów uratowano mężczyznę. 59-letni mieszkaniec gminy Byczyna od kilku dni nie wychodził z domu, dodatkowo nie było z nim kontaktu. Interweniujący policjanci widząc przez okno mężczyznę leżącego na podłodze nie zawahali się ani chwili i wyważyli drzwi do mieszkania.

W minionym tygodniu do Posterunku Policji w Byczynie zgłosił się mieszkaniec jednej z miejscowości pod Byczyną. Mężczyzna poinformował policjantów, że od pewnego czasu nie ma kontaktu ze swoim sąsiadem. Mundurowi ustalili, że 59-latek mieszka sam, a od tego choruje.

Pod wskazany adres niezwłocznie pojechali dzielnicowy sierż. sztab. Paweł Pilarski oraz policjant pionu kryminalnego. Funkcjonariusze na miejscu sprawdzili całe obejście, a następnie zaglądając przez okno zauważali leżącego na podłodze mężczyznę, który wyraźnie potrzebował pomocy. Reakcja policjantów była natychmiastowa – wyważyli drzwi i weszli do środka.

Jak się okazało 59-latek był nieprzytomny. Funkcjonariusze przystąpili do czynności ratowniczych i prowadzili je, aż do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Przekazany pogotowiu mężczyzna od razu trafił do szpitala, a obecnie jego życiu już nic nie zagraża. Gdyby nie sąsiedzka czujność i natychmiastowa interwencja policjantów, mężczyzna mógłby nie przeżyć.

(KWP w Opolu / ms)