Areszt dla podejrzanego o oszustwa "na policjanta" w Warszawie, Katowicach i w Krakowie Data publikacji 15.10.2019 Kryminalni z Wilanowa zatrzymali 51-latka podejrzanego o oszustwa "na policjanta" w Warszawie, Katowicach i w Krakowie. Policjanci odzyskali około 80 tysięcy złotych. Pokrzywdzeni w obawie przed utratą majątku, w wyniku rzekomego ataku hakerów na konto, oddali fałszywemu policjantowi ponad 100 tysięcy złotych. Mężczyzna, który został zatrzymany w autokarze jadącym z Katowic do Gdańska, jest już aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Policjanci zajęli się sprawą zaraz po tym, jak zgłosiło się do nich oszukane małżeństwo. 79-letni mężczyzna i jego żona poinformowali funkcjonariuszy, że padli ofiarami przestępstwa i stracili przez to wszystkie oszczędności.

Kryminalni ustalili, że kilka dni przed zgłoszeniem do pokrzywdzonych zadzwoniła kobieta podająca się za oficera policji. Poinformowała ich, że hakerzy zaatakowali konta osobiste w banku i wykradają pieniądze. Sprawę miał prowadzić prokurator, z którym kobieta ich "połączyła". Mężczyzna podający się za prokuratora powiedział, że jeśli mają pieniądze na koncie, natychmiast powinni je wypłacić i przekazać policji. Dodał też, że gotówka będzie zabezpieczona na czas zatrzymania przestępców. Następnie polecił małżeństwu iść do banku i wypłacać mniejsze kwoty tak, żeby nikt z bankierów niczego nie podejrzewał. Wmawiał pokrzywdzonym, że pracownicy banku mieli być zamieszani w spisek hakerski.

Takim sposobem, zmanipulowane przez oszusta małżeństwo, wypłaciło ze swojego konta ponad 100 tysięcy złotych i w czterech transzach przekazało mężczyźnie, który podawał się za oficera Policji.

W trakcie postępowania wilanowscy kryminalni ustalili, że podejrzewany o ten proceder 51-latek po odebraniu gotówki mógł ją zawieźć do Katowic. Tam mógł dokonać kolejnych oszustw i z gotówką miał jechać autokarem rejsowym do Gdańska.

Policjanci skrupulatnie zaplanowali działania i ruszyli w okolice Katowic. W trakcie podróży ustalili, że autobus z podejrzanym już wyjechał. Pojechali więc na jego trasę i w okolicy Sosnowca zatrzymali autokar. Okazało się, że ich ustalenia były trafne. Podejrzany 51-latek został zatrzymany. Miał przy sobie około 80 tysięcy złotych, które zostały zabezpieczone. Mężczyzna został dowieziony do policyjnego aresztu w Warszawie. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze okazali go pokrzywdzonym, przez których został rozpoznany. Mężczyzna usłyszał zarzuty prokuratorskie. Na wniosek policjantów i prokuratora warszawski sąd aresztował go na 3 miesiące. Teraz czeka go rozprawa sądowa, na której może zostać skazany nawet na 8 lat więzienia.

(KSP / ms)