Pijany motorowerzysta przewoził 9-letnią dziewczynkę. Niebezpieczną jazdę przerwali policjanci Data publikacji 15.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 56-letni mężczyzna wykazał się zupełnym brakiem wyobraźni i odpowiedzialności. Mając ponad promil alkoholu w organizmie przewoził motorowerem 9-letnią dziewczynkę. Na dodatek oboje jechali bez kasku. Za przestępstwo i wykroczenie kierowca odpowie przed sądem. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.

W niedzielę (13 października) kożuchowscy policjanci ogniwa patrolowo–interwencyjnego zauważyli mężczyznę jadącego na motorowerze bez kasku ochronnego. Jakby tego było mało przewoził dziecko, które również nie miało odpowiedniego zabezpieczenia na głowie. Wygląd i zachowanie kierującego wzbudziło podejrzenie mundurowych, że może kierować pod wpływem alkoholu. Dlatego natychmiast zatrzymali go do kontroli.

Badanie alkomatem wykazało, że 56-letni kierowca miał ponad promil alkoholu w organizmie. Tłumaczył się tym, że chciał zabrać na przejażdżkę małą pasażerkę. Teraz usłyszy zarzuty za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz odpowie za wykroczenie. Za popełnione czyny grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Motocyklista bez odpowiedniego stroju i hełmu ochronnego nie ma praktycznie szans przy zderzeniu np. z samochodem. Obrażenia przy wywróceniu się mogą być nieodwracalne i w konsekwencji doprowadzić do śmierci. Kask, to przede wszystkim bezpieczeństwo dla naszej głowy. Estetyka w tym przypadku, to drugorzędny plan. Motocykl i motorower nie jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa oraz poduszki powietrzne. Dlatego tak ważna jest umiejętność przewidywania potencjalnych zagrożeń oraz przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przepisy kodeksu drogowego jednoznacznie wskazują, że kierujący motocyklami bądź motorowerami mają obowiązek zakładać kask w trakcie jazdy. Złamanie tego przepisu skutkuje mandatem karnym w wysokości 100 zł i 4 punktów karnych. Mandat w takiej samej kwocie grozi za przewożenie pasażera bez kasku ochronnego.

Kierowco - „Piłeś, nie jedź”! Jeśli spożywałeś alkohol, następnego dnia upewnij się, że jesteś trzeźwy.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / ms)