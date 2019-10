Po pijanemu spowodowała kolizję wioząc do szkoły dwoje dzieci Data publikacji 15.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Spowodowała kolizję i nie czekając na policjantów zabrała dzieci z auta, by pieszo odprowadzić je do szkoły. Jak się wkrótce okazało kobieta była kompletnie pijana. Nieodpowiedzialna matka trzeźwiała w policyjnym areszcie. Dzisiaj usłyszała zarzuty.

Wczoraj rano (14.10.19) włocławscy policjanci zostali poinformowani, że w centrum Brześcia Kujawskiego doszło do zderzenia się dwóch pojazdów marki Opel. Jednym z nich miała poruszać się matka z dwójką dzieci, a drugim młody mężczyzna. Gdy policjanci przyjechali na miejsce zastali tam 18-letniego kierowcę jednego z aut. Z relacji świadków wynikało, że kierująca drugim samochodem, po zdarzeniu, zabrała dzieci i pieszo poszła z nimi do szkoły.

Funkcjonariusze pracujący na miejscu dotarli do nagrania z pobliskiej kamery sklepowej. Monitoring dokładnie zarejestrował przebieg całego zdarzenia. Na jego podstawie policjanci ustalili, że sprawcą kolizji jest 31-letnia mieszkanka gminy Brześć Kujawski. Kobieta, wyjeżdżając z parkingu pod sklepem, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu oplem 18-latkowi. W wyniku zderzenia prawidłowo poruszające się auto uderzyło w pobliski budynek, naruszając jego elewację.

W czasie, gdy jedna załoga ustalała okoliczności tego zdarzenia, drugi patrol odnalazł sprawcę kolizji. 31-latka oświadczyła, iż wiozła dwoje małych dzieci do szkoły i żeby się nie spóźniły po całym zdarzeniu poszła z nimi pieszo. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kobiety, okazało się, że miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy i przewieźli do komendy.

Mundurowi pojechali też do wskazanej szkoły, gdzie ustalili, które z dzieci brały udział w zdarzeniu. Do maluchów w wieku 7 i 4 lata wezwano karetkę. Załoga pogotowia ratunkowego nie stwierdziła u nich obrażeń. O zdarzeniu poinformowany został także ojciec dzieci, który zobowiązał się do opieki nad nimi.

Nieodpowiedzialna matka noc spędziła w policyjnym areszcie, a dzisiaj usłyszała od mundurowych kilka zarzutów. Mieszkanka gminy Brześć Kujawski będzie się tłumaczyć przed sądem z kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowania kolizji. Dodatkowo, odpowie za narażenie dzieci na niebezpieczeństwo mając obowiązek opieki nad nimi. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / kp)