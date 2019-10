185 pokrzywdzonych, ponad 620 tysięcy strat Data publikacji 15.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Aktem oskarżenia zakończyła się sprawa oszustw, w którą zamieszany jest 33-letni mieszkaniec powiatu bocheńskiego. Straty szacuje się na kwotę ponad 620 tysięcy złotych. Policjanci z Brzeska po zebraniu materiałów dowodowych, przedstawili mężczyźnie zarzuty. Grozi mu teraz kara do 8 lat więzienia.

Liczące 37 tomów akta sprawy, to efekt żmudnej i czasochłonnej pracy policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą. Zebrany przez nich materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie zarzutów oszustwa 33-letniemu mieszkańcowi powiatu bocheńskiego. Jak ustalili śledczy, mężczyzna od listopada 2017 roku do lutego 2018 roku zamieszczał ogłoszenia w sieci i oferował do sprzedaży telefony komórkowe i oprogramowania komputerowe. Po zawarciu umowy i otrzymaniu pieniędzy, zamówiony towar nie trafiał jednak do zamawiających, a kupujący niestety nie mogli cieszyć się nowym nabytkiem.

Jak wynika z zeznań osób oszukanych, sprzedający ewidentnie grał „na zwłokę” wielokrotnie zwodząc swoich klientów, że towar zostanie wysłany w późniejszym terminie. Niektórzy pokrzywdzeni domagając się przysłania zakupionych rzeczy lub zwrotu pieniędzy, otrzymywali od 33-latka potwierdzenia zwrotu gotówki lub numery listów przewozowych nadanej przesyłki. Jak się później okazało, były one fałszowane na potrzeby procederu.

Pokrzywdzonych w tej sprawie jest 185 osób z całej Polski, a straty szacuje się na ponad 620 tysięcy złotych. Za takie przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / ms)