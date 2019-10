Warsztaty historyczne OKM 1940 Data publikacji 15.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci, pracownicy Policji, słuchacze Uniwersytetu III Wieku, uczniowie szkół średnich, i przedstawiciele instytucji wzięli udział w warsztatach historycznych "OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje". O Zbrodni Katyńskiej mówili Grażyna Szkonter i Jarosław Olbrychowski. Prelegenci zwracali uwagę na budowanie etosu policyjnej służby.

Dzisiaj w Ustrzyckim Domu Kultury odbyły się warsztaty historyczne „OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje”. Warsztaty wpisują się w obchody 100-lecia postawania Policji Państwowej. W spotkaniu uczestniczyli policjanci i pracownicy Policji, słuchacze Uniwersytetu III Wieku, uczniowie szkół średnich i przedstawiciele instytucji. Celem warsztatów było przede wszystkim przybliżenie organizacji, wyszkolenia i sposobu funkcjonowania Policji Państwowej II RP – a także etosu służby.

Prowadzący warsztaty Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi - Jarosław Olbrychowski, mówił o losach funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy w wagonach bydlęcych transportowani byli do obozów specjalnych NKWD na terenie Ostaszkowa, Kalinina, Starobielska. To właśnie na przełomie 1939 i 1940 roku jeńcy tych obozów, przetrzymywani byli w nieludzkich warunkach, m.in. w obozie w Ostaszkowie. Stamtąd trafiali do obozu w Kalininie, gdzie strzałem w tył głowy, wykonywano na nich egzekucję. Potem przewożono ich ciała do miejscowości Miednoje, gdzie grzebano w dołach śmierci.

Jarosław Olbrychowski wspomniał również o swoim dziadku, przodowniku Policji Państwowej - Edwardzie Olbrychowskim, który zginął w 1940 roku na „nieludzkiej ziemi”. Uzupełnieniem przekazywanych informacji były unikatowe zdjęcia i dokumenty – przedstawiające wyposażenie, umundurowanie.

Warsztaty historyczne prowadziła również Grażyna Szkonter - Prezes Oddziału Świętokrzyskiego Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”. Słuchacze dowiedzieli się, jak powstawała, jakie miała struktury i jaką działalność prowadziła policja w okresie II Rzeczypospolitej. Następnie Grażyna Szkonter opowiedziała o obowiązujących w tamtych czasach zasadach przyjęcia do Policji Państwowej i utworzeniu Policji Kobiecej. Nie zabrakło także informacji dotyczących losów mundurowych pełniących służbę na wschodzie po wybuchu II wojny światowej.

Prezes Stowarzyszenia wręczył Certyfikat Ambasadora OKM 1940 Komendantowi Powiatowemu Policji w Ustrzykach Dolnych podinsp. Aleksandrowi Szymaszkowi. Wyróżniony wydawnictwem książkowym został również Wójt Gminy Czarna Bogusław Kochanowicz. Uczniowie otrzymali komiksy.

Ogólnopolski program edukacyjno-historyczny OKM 1940 realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji. Jest także elementem misji rodzin policjantów II RP związanej z przywracaniem prawdy oraz kultywowaniem tradycji zawartej w sentencji „Bóg, Honor, Ojczyzna”. OKM 1940 (skrót od nazw Ostaszków, Kalinin, Miednoje).

Wszystkim uczestnikom tej wyjątkowej lekcji historii serdecznie dziękujemy.