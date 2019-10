1,5 kg marihuany w osobowym volkswagenie Data publikacji 15.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu na toruńskim Podgórzu, w kontrolowanym aucie znaleźli blisko 1,5 kg marihuany. 30-letni kierowca volkswagena golfa trafił prosto do policyjnej celi. Tera musi się liczyć z karą nawet do 10 lat więzienia.

W niedzielę (13 października br.) około 23:00 policjanci z komisariatu na toruńskim Podgórzu, patrolując trasę S-10, zauważyli osobowego volkswagena golfa. Autem podróżował młody mężczyzna. Mundurowi postanowili zatrzymać samochód do kontroli. Podczas dokładnego sprawdzenia okazało się, że 30-letni kierowca przewozi foliowe opakowania z suszem roślinnym. Mężczyzna trafił prosto do policyjnej celi. Wstępne badania potwierdziły, że jest to marihuana, której łączna waga wyniosła blisko 1,5 kg. 30-latek usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu za to do 10 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy / ms)