Areszt dla 35- latki podejrzanej o napaść na starszą kobietę Data publikacji 16.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Za naruszenie miru domowego, rozbój oraz pozbawienie wolności odpowie przed sądem kobieta zatrzymana przez lubańskich funkcjonariuszy. 35-latka wtargnęła do mieszkania i przemocą próbowała zmusić pokrzywdzoną do oddania jej swojego mienia. Wydobywające się z mieszkania krzyki usłyszeli czujni sąsiedzi, którzy ruszyli na pomoc i dokonali obywatelskiego ujęcia podejrzanej. Najbliższe 3 miesiące 35-latka spędzi w areszcie.

Do zdarzenia doszło w mieszkaniu jednej z kamienic Lubania. Jak ustalili policjanci sprawczyni wdarła do mieszkania 79-letniej kobiety a następnie pozbawiła ją wolności zamykając drzwi wejściowe od wewnątrz. Sprawczyni zaatakowała kobietę bijąc ją po głowie, dusząc i rozpylając w jej stronę gaz. Wszystkie te działania miały doprowadzić do oddania wartościowych rzeczy, które posiadała pokrzywdzona.

Wołanie o pomoc usłyszeli czujni sąsiedzi, którzy przybiegli na pomoc. Po otwarciu drzwi wejściowych dokonali obywatelskiego ujęcia. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol, który zatrzymał 35-letnią kobietę mieszkankę województwa śląskiego. Z uwagi, iż pokrzywdzona posiadała liczne zasinienia na ciele na miejsce wezwano ratowników medycznych.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator zawnioskował do sądu o areszt tymczasowy. Sąd przychylił się do tego wniosku i 35-latka najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Należy dodać, że podejrzana ma bogatą przeszłość kryminalną, a czynu dopuściła się w warunkach recydywy.

(KWP we Wrocławiu/js)