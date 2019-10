Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia na przejeździe kolejnowym Data publikacji 16.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na przejeździe kolejowym volkswagen uderzył w pociąg. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 5 osób. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów w rejonie przejazdów kolejowych.

W środę (15 października 2019 r.) około godziny 13:30 na przejeździe kolejowym na ul. Wrocławskiej w Brzegu doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem. Jak wynika ze wstępnych ustaleń 76-letni kierowca volkswagena ominął kolumnę stojących przed zamkniętym przejazdem kolejowym samochodów i wjechał w jadący pociąg. W wyniku zdarzenia obrażenia odniosło 5 osób. Kierowca, 70-letnia pasażerka i 3 osoby podróżujące pociągiem. Na szczęście obrażenia jakich doznali nie zagrażają ich życiu. Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratury, pracowali policjanci z ruchu drogowego i grupy dochodzeniowo-śledczej. Funkcjonariusze wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i rozpytali świadków. Zadaniem funkcjonariuszy jest teraz szczegółowe wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia.

Apelujemy do kierowców o ostrożność! Wypadki kolejowe należą do najbardziej niebezpiecznych. Jest to spowodowane dużą masą pojazdów szynowych, a także osiąganą przez nie znaczną prędkością. Obowiązują nas przepisy, których bezwzględnie powinniśmy przestrzegać!

Kierującemu pojazdem zabrania się:

objeżdżania opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Ponadto zawsze, kiedy zbliżamy się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, zachowajmy szczególną ostrożność. Upewnijmy się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, dopiero wtedy przejeżdżajmy. Jeśli nasz samochód ulegnie awarii na przejeździe kolejowym, niezwłocznie starajmy się go usunąć, a gdy to jest niemożliwe koniecznie musimy powiadomić służby kolejowe i odejść w bezpieczne miejsce.

(KWP w Opolu/js)