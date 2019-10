Zaatakował policjanta nożem Data publikacji 16.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj Sąd Rejonowy w Zawierciu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 48-letniego mężczyzny, który zaatakował nożem policjanta. W trakcie interwencji złapał za duży kuchenny nóż i usiłował zadać cios w brzuch jednemu z funkcjonariuszy. Na szczęście policjant skutecznie odparł atak i obezwładnił agresora. Napastnik trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu do lat 10 więzienia.

Do zdarzenia doszło w jednej z małych miejscowości na terenie gminy Ogrodzieniec. Policjanci zostali tam wezwani na interwencję domową. Z informacji wynikało, że syn zgłaszających po raz kolejny skradł pieniądze i przeznaczył je na alkohol. Po wejściu do mieszkania, na widok mundurowych mężczyzna chwycił w dłoń 30 cm nóż i gwałtownie ruszył z nim w kierunku policjanta, próbując mu zadać cios w brzuch. Zaatakowany funkcjonariusz skutecznie odparł atak i obezwładnił napastnika. Na szczęście nie doznał żadnych obrażeń. Zatrzymany 48-latek trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Za takie przestępstwo grozi od 1 roku do 10 lat więzienia. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Zawierciu zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt.

(KWP w Katowicach/ kp)