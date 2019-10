6 ton nielegalnego tytoniu w rękach cieszyńskich policjantów Data publikacji 17.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z cieszyńskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zabezpieczyli prawie 6 ton nielegalnego tytoniu oraz maszyny służące do produkcji i suszenia tytoniu. Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 4 mln złotych. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty związane z przestępstwami karno–skarbowymi. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Policjanci z cieszyńskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą w trakcie służby ustalili, że na terenie powiatu cieszyńskiego funkcjonuje nielegalna fabryka tytoniu. Czynności operacyjne doprowadziły mundurowych do obiektu, w którym prowadzona była przestępcza działalność. Po wejściu do środka, w hali produkcyjnej policjanci ujawnili kompletną linię technologiczną do produkcji krajanki tytoniowej oraz duże ilości samego tytoniu. W trakcie przeszukania pomieszczenia zabezpieczyli oni ponad 3200 kg suszu i 2400 kg krajanki tytoniowej, a także maszyny do cięcia tytoniu z kompletnym osprzętem i bęben do parowania i suszenia tytoniu. Obiekt był profesjonalnie przystosowany do produkcji tytoniu na wielką skalę. Mundurowi podczas akcji zatrzymali 51-letniego mieszkańca śląska podejrzewanego o przestępczy proceder. Policjanci i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ustalili, że w przypadku wprowadzenia tytoniu na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 4 mln złotych. W Prokuratorze Rejonowej w Cieszynie zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty związane z popełnieniem przestępstw karno-skarbowych. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Wobec zatrzymanego prokurator zastosował poręczenie majątkowe, policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Katowicach/js)