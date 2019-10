Policjanci eskortowali do szpitala mężczyznę wymagającego pilnej pomocy medycznej Data publikacji 17.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybkie reagowanie i natychmiastowe podejmowanie decyzji w celu udzielenia komuś pomocy to stałe elementy pracy policjantów. Z taką sytuacją spotkali się funkcjonariusze z grodziskiej "drogówki" podczas weekendowej służby. W czasie przeprowadzanej interwencji zatrzymał się przy nich samochód, którym do szpitala wieziono wymagającego pilnej pomocy mężczyznę. Policjanci, widząc zagrożenie dla jego zdrowia, eskortowali auto do placówki służby zdrowia.

W sobotnie popołudnie jeden z policyjnych patroli "drogówki” z Grodziska Mazowieckiego pełnił służbę w gminie Jaktorów. Około 16:00 policjanci przeprowadzali interwencję wobec nietrzeźwego rowerzysty. Na drodze panował dość duży ruch. Obok radiowozu zatrzymał się nagle samochód, którym kierowała kobieta. Zdenerwowana zwróciła się do funkcjonariuszy o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. Wyjaśniła, że wiezie tam męża, który został ukąszony przez osę, a ze względu na silną alergię, jest to dla niego bardzo niebezpieczne.

Mł. asp. Łukasz Chrapek i sierż.sztab. Sebastian Suzdorf widząc, że stan zdrowia mężczyzny zagraża jego bezpieczeństwu, bez wahania podjęli decyzję o eskortowaniu samochodu do placówki służby zdrowia. Pacjent szybko dotarł do szpitala i został przekazany pod opiekę lekarzy, a funkcjonariusze wrócili do swoich zadań. Zatroskani o stan zdrowia mężczyzny zadzwonili później do jego żony, aby dowiedzieć się o efekty leczenia. Otrzymali informację, że na szczęście pomoc została udzielona na czas.

Wdzięczna za wsparcie kobieta, na ręce Komendanta Powiatowego Policji przekazała gratulacje i podziękowania dla policjantów. Słowa ”Bardzo gratuluję i dziękuję, za tak dobrych i oddanych obywatelom funkcjonariuszy” dają ogromną satysfakcję z niesienia pomocy potrzebującym.

(KSP)