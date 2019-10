Policjanci zatrzymali włamywaczy i odzyskali skradzione poroża oraz elektronarzędzia Data publikacji 17.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z powiatu bolesławieckiego odzyskali skradzione poroża - parostki rogaczy, wieńce jelenia skradzione podczas włamania do domku myśliwskiego. Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 3 osoby, które podejrzane są o dokonanie 5 kradzieży z włamaniem do rożnych budynków. Ponadto odzyskano też elektronarzędzia i odzież. Podejrzanym grozi teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z komisariatu w Kruszynie w wyniku działań operacyjnych ustalili i zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o kradzieże z włamaniami do kilku budynków. Do przestępstw doszło na terenie gminy Bolesławiec w okresie od 28 września do 10 października br. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu bolesławieckiego. Jak ustalili funkcjonariusze wszystkich 5 włamań dokonali dwaj podejrzani w wieku 28 i 31 lat. Dodatkowo do jednego z przestępstw mieli trzeciego wspólnika 28-latka, który również został zatrzymany i oprócz zarzutu kradzieży z włamaniem ma on na swoim koncie jeszcze paserstwo.

Podczas przeszukań policjanci w miejscu zamieszkania 31-latka odnaleźli bardzo dużo rzeczy pochodzących z popełnionych przestępstw. Między innymi udało się odzyskać w całości poroża, które dla myśliwych mają dużą wartość sentymentalną. Dodatkowo mundurowi zabezpieczyli elektronarzędzia, butlę gazową oraz odzież budowlańców, która również padła łupem złodziei.

Podejrzanym postawiono zarzuty, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Odzyskane mienie policjanci przekażą właścicielom.

(KWP we Wrocławiu/js)