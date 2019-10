CBŚP zlikwidowało 10 agencji towarzyskich tzw. „mieszkaniówek” Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Zlikwidowanie agencji towarzyskich tzw. „mieszkaniówek” w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Augustowie i zatrzymanie 4 osób, to efekt działań policjantów CBŚP i Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, które przeprowadzono na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Zatrzymani mężczyźni są podejrzani o czerpanie korzyści z cudzego nierządu i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Obecnie wszyscy przebywają w Areszcie Śledczym.

Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie są podejrzani o czerpanie korzyści z cudzego nierządu. Terenem działania grupy były Suwałki, Ełk, Augustów i Białystok. W tych miejscowościach wynajmowano mieszkania, w których kobiety świadczyły usługi seksualne.

Policjanci z Zarządu w Białymstoku CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy SPKP KWP z Białegostoku, Olsztyna i Lublina zatrzymali we wtorek 4 mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego. Właśnie na tym terenie przeprowadzono akcję. 3 osoby zostały zatrzymane bardzo wcześnie rano w ich miejscach zamieszkania, a czwarta podczas błyskawicznej akcji na jednej z ulic. Policjanci wkroczyli zarówno do ich miejsc zamieszkania, jak również przeszukano 10 lokali, w których świadczone były usługi seksualne. Wtedy to, funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli 2 atrapy broni palnej, telefony komórkowe, nośniki pamięci, laptopy, dokumentację związaną w wynajmem lokali oraz inne przedmioty stanowiące obecnie materiał dowodowy w sprawie. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono blisko 100 tys. zł znalezione w mieszkaniach podejrzanych.

W Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu nakłanianie, ułatwianie oraz czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby. Z ustaleń śledczych wynika, że z tych przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu.