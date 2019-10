Do aresztu trafił mężczyzna, który wyłudził kilkadziesiąt tysięcy złotych podając się za rzekomego policjanta Data publikacji 18.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania milickich policjantów z funkcjonariuszami z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn, którzy działając przestępczą metodą na tzw. policjanta oszukali dwie mieszkanki Milicza wyłudzając od pokrzywdzonych łącznie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Obaj usłyszeli już zarzuty popełnienia przestępstw, a jeden z nich został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Do Komendy Powiatowej Policji zgłosiły się dwie mieszkanki Milicza – matka z córką – i powiadomiły o tym, że padły ofiarą oszustwa. Z informacji przekazanych przez pokrzywdzone kobiety wynikało, że do jednej z nich zatelefonował nieznany mężczyzna i przedstawiając się jako policjant z Komendy Głównej Policji powiedział do rozmówczyni, iż ktoś włamał się na jej konto bankowe. Dzwoniący zażądał od mieszkanki Milicza udzielenia mu natychmiastowej pomocy w zatrzymaniu sprawcy włamania na konto bankowe – w tym celu kobieta na polecenie telefonującego mężczyzny przekazała mu login i hasło do swojego konta bankowego. Podobnie postąpiła córka kobiety, którą mężczyzna poprosił do telefonu tuż po zakończeniu rozmowy z jej matką. Ona także przekonana, że rozmawia z prawdziwym policjantem przekazała mu dane pozwalające do zalogowania się na jej konto bankowe, do którego rzekomo ktoś się włamał. Niestety jeszcze tego samego dnia kobiety po sprawdzeniu stanu swoich kont bankowych stwierdziły, że zostały oszukane – z kont bankowych „zniknęło” łącznie prawie 35 tysięcy złotych.

Zaraz po zgłoszeniu oszustwa, sprawą wyłudzenia pieniędzy zajęli się miliccy policjanci. W trakcie prowadzonego dochodzenia policjanci wykonali szereg czynności procesowych i operacyjnych, które doprowadziły do ustalenia potencjalnych sprawców. Wspólne działania z kolegami z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu doprowadziły do zatrzymania dwóch mieszkańców Rudy Śląskiej w wieku 27 i 41 lat.

Po zatrzymaniu mężczyźni zostali przewiezieni do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu, gdzie zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych. Młodszy z mężczyzn – w mieszkaniu którego policjanci znaleźli m.in. dokumentację bankową różnych osób i kilkanaście kart SIM prawdopodobnie wykorzystywanych do przestępczego procederu – usłyszał zarzut dokonania powyższego oszustwa działając metodą na tzw. policjanta. Natomiast jego starszy kompan został podejrzany o pomocnictwo w tym oszustwie, bowiem jak ustalono, założył on na swoje nazwisko konto bankowe, które następnie za drobną opłatą udostępnił młodszemu z zatrzymanych mężczyzn – to na to konto sprawca oszustwa przelał pieniądze wyłudzone od mieszkanek Milicza.

Mężczyznom grozi kara nawet do 8 lat pozbawiania wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Miliczu 27-latek został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Obecnie policjanci ustalają wszystkie okoliczności w tej sprawy.

Policja radzi, co zrobić, by nie paść ofiarą oszustów i złodziei:

bezwzględnie stosować zasadę ograniczonego zaufania, szczególnie w sytuacjach wymagających naszej pomocy finansowej,

informować Policję o każdej próbie oszustwa,

konsultować się z najbliższymi w przypadku kontaktu osoby potrzebującej naszych pieniędzy,

nie przekazywać osobom podającym się za funkcjonariuszy służb mundurowych żadnych środków pieniężnych i kosztowności,

prosić o wylegitymowanie się osoby podającej się za funkcjonariusza – do czego ma obowiązek – ze stopnia, imienia i nazwiska, miejsca pełnienia służby czy też identyfikatora kadrowego. Podane dane radzimy zapisać, aby następnie potwierdzić, czy dana osoba to faktycznie funkcjonariusz.

(KWP we Wrocławiu/js)