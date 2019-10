Kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych. Policjanci apelują o ostrożność! Data publikacji 18.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność i zachowanie koncentracji na drodze. 16 października br. w Lubinie doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego z udziałem osoby pieszej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca samochodem osobowym marki Opel nie ustąpiła pierwszeństwa, będącej na przejściu dla pieszych, 43-letniej kobiecie. Piesza została przewieziona do szpitala. W związku ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym mundurowi z lubińskiej drogówki zatrzymali prawo jazdy 45-letniej kierującej, która przed sądem odpowie za potrącenie pieszej. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane kamerą monitoringu miejskiego.

Piesi stanowią najbardziej narażoną na udział w wypadkach grupę wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Odnoszą oni również najpoważniejsze obrażenia w wyniku zdarzeń drogowych. Do większości zdarzeń z ich udziałem dochodzi na przejściach dla pieszych, czyli miejscach z definicji przeznaczonych dla osób przemieszczających się na własnych nogach, gdzie powinni czuć się bezpiecznie.

Jednak kolejne przykłady konkretnych wypadków z udziałem pieszych pokazują, że wielu użytkowników dróg lekceważy zasady określające dopuszczalne zachowania w ruchu drogowym. Dlatego przypominamy jak ważne jest bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów zarówno przez kierowców, jak i samych pieszych, którym szczególnie powinno zależeć na własnym bezpieczeństwie.

Każdy kierujący pojazdem powinien pamiętać, że zbliżając się do "pasów", powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto kierowcom kategorycznie zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim (z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany) oraz omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Z taką właśnie sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku zdarzenia, do którego doszło w Lubinie.

Pieszym przypominamy o tym, by każdorazowo, gdy zbliżają się do przejścia dla pieszych, upewniali się, że bezpiecznie mogą na nie wejść, nie powodując nagłego hamowania nadjeżdżającego pojazdu. Dodatkowo prosimy, aby spacerując drogą, nawet podczas sprzyjającej pogody, starali się być widoczni dla innych użytkowników dróg. Jeśli na spacer udają się o zmroku i będą się poruszać w warunkach złej widoczności, koniecznie powinni stosować elementy odblaskowe.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego apelujemy o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

(KWP we Wrocławiu/js)