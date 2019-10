Uwaga na oszustów! Data publikacji 18.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści ciągle modyfikują swoje metody i korzystają z każdej nadarzającej się okazji, aby wprowadzić w błąd i wykorzystać zaufanie niczego nie podejrzewających osób. Od pewnego czasu stosują nową metodę wyłudzania pieniędzy „na BLIK-a”. Większość tego typu przestępstw zaczyna się od przejęcia czyjegoś konta na portalu społecznościowym. Przestępcy za ich pomocą rozsyłają prośby do znajomych o opłacenie jakiegoś zamówienia czy też pożyczkę. Wczoraj na terenie Lublina odnotowaliśmy dwa tego typu przestępstwa.

Policjanci z lubelskich komisariatów przyjęli wczoraj dwa zgłoszenia o oszustwach metodą „na BLIK-a”. Pokrzywdzeni przy pomocy jednego z komunikatorów internetowych zostali poproszeni o przekazanie kodu BLIK. Oszuści podszywający się pod znajomych w wiadomości pisali, że nie mają możliwości wygenerowania kodu niezbędnego do realizacji pilnego zamówienia. W obu przypadkach pokrzywdzeni podali kody BLIK, a następnie z autoryzowali przelewy sms-em. Bardzo szybko okazało się, że były to oszustwa i kont bankowych zniknęło 1000 i 600 zł.

Apelujemy o rozwagę przy podawaniu kodów do transakcji internetowych, nawet jeśli osoba podaje się za bliską znajomą czy członka rodziny. Oszustwo „na BLIK-a” to nowa metoda działania przestępców, którzy wyłudzają pieniądze. Przestępcy, pokonując zabezpieczenia internetowe, uzyskują dostęp do naszych aplikacji i podszywają się za znajomą/znajomego. Pod pretekstem potrzeby zrealizowania pilnego przelewu zwracają się z prośbą o wygenerowanie kodu BLIK celem realizacji płatności.

(KWP w Lublinie/js)