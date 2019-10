Rozbita grupa przestępcza zajmująca się kradzieżą tirów Data publikacji 18.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Łowiccy policjanci odzyskali wartą ponad 100 tysięcy złotych naczepę wraz z ładunkiem. Zatrzymany 29 i 34-latek odpowiedzą tera przed sądem. Grozi im do 5 lat wiezienia. Starszy z mężczyzn dodatkowo był poszukiwany dwoma listami gończymi.

W nocy z 3 na 4 października 2019 roku łowicka policja została powiadomiona o kradzieży naczepy marki Schmitz z ładunkiem chemii gospodarczej. Wartość strat właściciel wycenił na kwotę ponad 100 tysięcy złotych. Od tego momentu policjanci z Wydziału Kryminalnego prowadzili działania zmierzające do zatrzymania sprawców przestępstwa. Policjanci zabezpieczyli na miejscu ślady kryminalistyczne, a następnie monitoring, który poddano analizie. Ścisła współpraca z pokrzywdzonym doprowadziła do ustalenia miejsca ukrycia skradzionej naczepy.

10 października w godzinach popołudniowych, łowiccy kryminalni zatrzymali 29-latka z powiatu płockiego. Dodatkowo odzyskali naczepę z całym ładunkiem, którą ukrywał na terenie prywatnej firmy. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli dwa pojazdy służące do popełnienia przestępstwa, t.j. mazdę oraz ciągnik siodłowy scania. Zatrzymany 29-latek usłyszał już zarzut kradzieży, za co grozi kara do 5 lat więzienia. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Łowiczu mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące.

16 października w ręce kryminalnych wpadł kolejny ze sprawców - 34-latek z powiatu płockiego. Mężczyzna ten ukrywał się przed organami ścigania i był poszukiwany dwoma listami gończymi. Został zatrzymany w małej miejscowości w powiecie płockim, gdzie zabarykadował się w pensjonacie. Szybkie i skuteczne działanie kryminalnych doprowadziło do jego zatrzymania. Również usłyszał zarzut kradzieży i podobnie jak jego kompan, po wniosku prokuratora trafił za kratki na 3 miesiące.

(KWP w Łodzi / ms)