Pijany kierowca potrącił policjantkę i próbował uciekać Data publikacji 18.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiejszej nocy policjanci z rybnickiej drogówki zatrzymali kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli i potrącił interweniującą policjantkę. Zatrzymany to 28-letni mieszkaniec Czerwionki-Leszczyn, oprócz 1 promila w organizmie, posiadał również czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Interweniującym policjantom udzielono pomocy medycznej i psychologicznej.

Do tego niebezpiecznego pościgu doszło minionej nocy około godz. 23:20 w Czerwionce-Leszczynach. Patrol rybnickiej drogówki w nieoznakowanym radiowozie zauważył volkswagena golfa, którego kierujący popełnił wykroczenie. Pojazd nie zatrzymał się do kontroli i ruszył do ucieczki. Kierowca poruszał się z dużą prędkością i popełniał szereg wykroczeń. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w pewnym momencie zatrzymał się po uderzeniu w znak drogowy. Wtedy też doszło do potrącenia policjantki, która wysiadła z radiowozu i próbowała zatrzymać kierowcę. Mundurowi oddali strzały w kierunku pojazdu. Pomimo tego kierowca ruszył do dalszej ucieczki. Pościg przeniósł się na teren Żor, gdzie do działań włączyli się miejscowi policjanci. Finalnie zatrzymano 28-letniego kierowcę golfa oraz 36-letniego pasażera. Obaj byli pijani. Mężczyźni zostali zatrzymani. O dalszym losie kierowcy zadecyduje sąd. 28-letni mieszkaniec Czerwionki-Leszczyn oprócz 1 promila w organizmie, posiadał również czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Był to kolejny raz, kiedy nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Szczegółowy przebieg i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez rybnickich śledczych. Na szczęście mundurowi, którzy interweniowali odnieśli niegroźne dla życia obrażenia.

(KWP w Katowicach / kp)