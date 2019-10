Rozmowa kontrolowana Data publikacji 18.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj zastępca dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej negocjował przez telefon z 57-letnią kobietą, która usiłowała targnąć się na własne życie. Dzięki odpowiedniej reakcji i opanowaniu funkcjonariusza nie doszło do tragedii.

W czwartek (17.10.2019 r.) tuż przed godziną 17:00 do skarżyskiej jednostki policji wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki Skarżyska, z którego wynikało, że jej 57-letnia znajoma zażyła leki i popiła je alkoholem. Z telefonicznej korespondencji kobiety i zgłaszającej wynikało, że desperatka znajduje się przy jednym ze zbiorników wodnych na terenie miasta. Wszystko wskazywało na jej samobójcze zamiary. Zastępca dyżurnego skarżyskiej jednostki nawiązał kontakt telefoniczny z 57-latką. W spokojnej rozmowie, dzięki doświadczeniu i odpowiedniemu podejściu do sprawy policjant szybko ustalił, gdzie dokładnie przebywa kobieta. Desperatka wielokrotnie powtarzała, że chce odebrać sobie życie. Na miejsce natychmiast skierowany został patrol dzielnicowych. W tym czasie zastępca dyżurnego kontynuował telefoniczną negocjację z mieszkanką Skarżyska. Po pewnym czasie policjant przekonał 57-latkę, która odstąpiła od swoich zamiarów. Mundurowy przekonał kobietę, aby przemieściła się w widoczne miejsce, co znacznie ułatwiło odnalezienie jej przez patrol. Sprawne działania skarżyskich policjantów sprawiły, że 57-latka trafiła pod fachową opiekę.

(KWP w Kielcach/js)