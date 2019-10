Uroczystość wręczenia wyróżnień w Komendzie Stołecznej Policji Data publikacji 18.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Białej Sali Komendy Stołecznej Policji odbyło się dziś uroczyste wręczenie odznaczeń, okolicznościowych ryngrafów i listów gratulacyjnych dla wyróżniających się policjantów i pracowników stołecznego garnizonu. Nagrody motywacyjne za ponadprzeciętne zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wręczył Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej w asyście I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych insp. Krzysztofa Smeli.

W obecności kadry kierowniczej Komendy Stołecznej Policji odznaczenia, okolicznościowe ryngrafy i listy gratulacyjne otrzymało około 100 policjantów i pracowników Policji. Wśród wyróżnionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendanta stołecznego znaleźli się funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni wydziałów, komend rejonowych i powiatowych oraz Oddziału Prewencji Policji.

Szczególne odznaczenie, brązowy medal „Za zasługi dla Policji” za współpracę pomiędzy służbami odebrał Pan Andrzej Snopkiewicz, Zastępca Naczelnika I Oddziału Terenowego Straży Miejskiej miasta stołecznego Warszawy.

Kolejne odznaki „Zasłużony Policjant” trafiły do kom. Dariusza Gadomskiego, asp. szt. Pawła Mielańczuka, asp. szt. Michała Drewicza, podkom. Marcina Fica, kom. Dariusza Pazia oraz kom. Jacka Stoli.

Oprócz odznak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał policjantom okolicznościowe ryngrafy, m.in. za działania związane z poprawą bezpieczeństwa ekologicznego oraz ujawnieniem nielegalnego miejsca składowania odpadów niebezpiecznych w nieczynnych wyrobiskach górniczych, za podjęcie działań ratowniczych na miejscu wypadku drogowego z udziałem motocyklisty i uratowanie osoby, która próbowała popełnić samobójstwo oraz zaangażowanie w zwalczanie przestępczości narkotykowej, w tym ujawnienie miejsca uprawy konopi indyjskich w kompleksie leśnym i zatrzymanie dwóch osób związanych z tym procederem.

Listy gratulacyjne odebrali policjanci, którzy wyróżnili się, m.in. w Ogólnopolskich Zawodach Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, Ogólnopolskich Zawodach Policjantów Prewencji – Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku 2019”, 4. Międzynarodowych Zawodów Konnych Służb Mundurowych o szablę Prezydenta Wrocławia, 7. Mistrzostwach Służb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowym oraz o Puchar Komendanta Stołecznego Policji w konkurencjach wytrzymałościowo – siłowych „Ogień na ogień”.

Nagrodzeni policjanci zostali docenieni za szereg czynności operacyjnych i procesowych, prowadzących m.in. do zatrzymania: sprawców zabójstw czy zaangażowanie w wykonanie czynności procesowych i pozaprocesowych, które doprowadziło do przedstawienia dwunastu osobom zarzutów w sprawie niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 270 tysięcy złotych.

Wśród wyróżnionych znalazł się także funkcjonariusz, który wykazał niecodzienną empatię i udzielił pomocy mężczyźnie – byłemu więźniowi obozu koncentracyjnego i ofierze represji okresu wojennego.

Listy gratulacyjne z rąk komendanta otrzymali też funkcjonariusze, którzy wykazali się profesjonalizmem i pełnym zaangażowaniem w związku z organizacją stołecznych oraz centralnych obchodów Święta Policji, za zaangażowanie i czynny udział w zabezpieczeniu logistycznym operacji policyjnej „Rocznica 2019”, za czynny udział w procesie realizacji inwestycji dotyczącej nowej siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej.

Gratulacje i słowa podziękowania dla wyróżnionych policjantów i pracowników cywilnych, którzy w ponadprzeciętny sposób angażowali się w wykonywanie obowiązków służbowych skierował nadinspektor Paweł Dobrodziej, Komendant Stołeczny Policji, który w pierwszych słowach podziękował za zabezpieczenie wyborów parlamentarnych, wspomniał także o 11 listopada, jako o największym wyzwaniu podejmowanym w stolicy każdego roku. Nadinspektor Paweł dobrodziej podkreślił, że Komenda Stołeczna Policji jest dobrze oceniana przez mieszkańców stolicy: - cieszymy się dużym zaufaniem, nie byłoby tego, gdybyśmy nie potrafili współpracować z innymi podmiotami, z innymi służbami, z innymi formacjami mundurowymi. Wszyscy, którzy tutaj jesteście zebrani odnieśliście indywidualny sukces. Wasza postawa pokazuje, że policjantem jest się bez względu na miejsce, czas i okoliczności. Nie sposób wymienić wszystkich Waszych zasług.

Komendant Stołeczny Policji zwrócił się też do odznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji: - odznaczenia, medale nie mają swojego wymiaru jeśli chodzi o cenę, to jest wielka wartość, która ludziom ubranym w mundury zawsze zostaje na pamiątkę i zawsze zostaje w głowach, jako coś, czego dokonaliśmy w historii naszej służby czy pracy. To wielka wartość.

