Odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 18.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Łodzi zatrzymali 41-latka podejrzanego o posiadanie narkotyków. W miejscu jego pobytu funkcjonariusze zabezpieczyli różne substancje odurzające, w tym ponad 2 kilogramy amfetaminy. Za posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat więzienia. W przeszłości 41-latek był wielokrotnie notowany, a obecnie poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Łodzi dzięki znajomości środowiska przestępczego i wnikliwej analizie zebranych informacji zatrzymali 41-latka podejrzanego o posiadanie narkotyków. 16 października 2019 r. około godz. 11.30, realizując wcześniejsze ustalenia, kryminalni pojawili się w mieszkaniu na Górnej, w którym według ich rozpoznania przebywał mężczyzna podejrzewany o przestępstwa narkotykowe. Ustalenia funkcjonariuszy się potwierdziły. Zatrzymali kompletnie zaskoczonego 41-latka. Po skrupulatnym przeszukaniu mieszkania, samochodu oraz działki użytkowanych przez mężczyznę, zabezpieczyli prawie trzy kilogramy amfetaminy, około trzystu gramów marihuany, ponad sześć gramów haszyszu oraz 10 krzaków konopi indyjskich, broń gazową, wagę elektroniczną, tablet, i inne akcesoria. Mężczyzna w przeszłości był już notowany za podobne przestępstwa. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, gdyż był poszukiwany w celu osadzenia w zakładzie karnym za popełnione wcześniej przestępstwo. Teraz 41-latek odpowie za posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz uprawę konopi indyjskich. Za takie przestępstwa podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. O jego dalszym losie zadecyduje prokuratura i sąd.

(KWP w Łodzi/js)