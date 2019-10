Śląscy łowcy głów zatrzymali poszukiwanego Data publikacji 19.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy „łowcy głów” zatrzymali poszukiwanego od 2018 roku 44-letniego mieszkańca Chorzowa, podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Jej członkowie zajmowali się kradzieżą samochodów na terenie województwa śląskiego, ich rozbiórką a następnie sprzedażą na części. Zatrzymany mężczyzna trafił już do aresztu śledczego, gdzie odbędzie resztę zasądzonej mu kary.

44-letniemu chorzowianinowi zarzuca się, że od grudnia 2006 do lutego 2008 roku w Chorzowie, Katowicach, Sosnowcu i innych miastach województwa śląskiego kierował zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się kradzieżami samochodów, ich rozbiórką i sprzedażą na części. Jego rola polegała na wydawaniu poleceń innym członkom grupy, przydzielaniu im zadań do wykonania, wypłacie pieniędzy za wykonaną „pracę” i sprzedażą części z kradzionych samochodów za pośrednictwem internetu oraz ogłoszeń prasowych, z czego uczynił sobie stałe źródło dochodu.

Mężczyzna był w przeszłości do tej sprawy tymczasowo aresztowany, jednak po opuszczeniu aresztu unikał kontaktu z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, wiedząc, że ma do „odsiadki” 3,5 roku więzienia. W ubiegłym roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał za nim list gończy, a poszukiwaniami zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego komendy w Chorzowie. W czerwcu 2018 roku sprawa poszukiwawcza została przejęta do dalszego prowadzenia przez Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach.

Śląscy „łowcy głów” ustalili, że 44-latek ukrywa się na terenie województwa śląskiego. Na początku września 2019 r. dowiedzieli się, że może on przebywać w jednym z mieszkań w Katowicach. 15 października poszukiwany mężczyzna został zatrzymywany na terenie Parku Śląskiego. Po wykonanych czynnościach trafił on do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną mu karę.

(KWP w Katowicach / wsz)