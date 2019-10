Rozbita zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wyłudzaniem kredytów Data publikacji 22.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Spektakularny sukces małopolskiej Policji, Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Kilkuset funkcjonariuszy brało udział w ubiegłotygodniowych realizacjach, podczas których zatrzymano członków grupy przestępczej wyłudzającej kredyty i pożyczki bankowe na ogromną skalę. W rękach Policji jest już 12 osób, w tym kierownictwo przestępczego interesu. Decyzją sądu 6 osób zostało już tymczasowo aresztowanych.

Małopolscy policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie we współpracy ze Związkiem Banków Polskich rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą kredyty i pożyczki. Ustalenie sprawców oraz schemat ich działania poprzedzone były długim i żmudnym śledztwem.

15 października br. doszło do pierwszych zatrzymań, w których brali udział małopolscy policjanci z wydziału do walki z cyberprzestępczością, policjanci kryminalni, z oddziału prewencji oraz policyjni antyterroryści (w sumie 116 funkcjonariuszy). Przeprowadzone realizacje miały miejsce na terenie województwa małopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego. W wyniku realizacji zatrzymano 12 osób (w wieku od 20 do 43 lat) zamieszanych w przestępczy proceder. Wśród zatrzymanych są osoby kierujące grupą przestępczą, kurierzy, pośrednicy bankowi i pracownicy banków. Przeszukano 28 miejsc, w których policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, karty sim, komputery, fałszywą dokumentację oraz dokumenty tożsamości wykorzystywane w przestępczym procederze.

Przestępczy proceder był skomplikowany i bardzo dobrze przygotowany. Członkowie grupy korzystali z bazy danych zawierającej dane osobowe (nazwiska, numery dowodów osobistych itp.) co najmniej kilkuset osób. Sprawcy użyli tych danych do założenia przez Internet rachunków bankowych, na które następnie wpływały środki finansowe wyłudzonych z kredytów i pożyczek. W tym skomplikowanym procesie dochodziło również do fałszowania dokumentacji, na podstawie której takie kredyty bądź pożyczki mogły być udzielane. Gotówka pochodząca z oszukańczych transakcji była wypłacana w bankomatach.

Po pewnym czasie osoby, na których dane zakładano fikcyjne rachunki bankowe zaczęły dostawać powiadomienia o nieuregulowanych ratach kredytów i pożyczek. W wielu przypadkach dochodziło nawet do wszczęć postępowań komorniczych, w wyniku których nieświadome o niczym osoby mogły stracić dorobek życia.

Dwanaście zatrzymanych osób usłyszało już zarzuty, w tym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i m.in. oszustwa. 16 października br. decyzją sądu 6 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Co do pozostałych osób zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze takie jak dozory Policji, zabezpieczenia majątkowe i zakazy opuszczania kraju.

(KWP w Krakowie / kp)