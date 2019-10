Podziękowania dla policjantów za odnalezienie 86- latka Data publikacji 22.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 86-latka, który wybrał się na grzyby. Mężczyznę odnaleźli policjanci i udzielili mu niezbędnej pomocy. Żona 86-latka skierowała na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie podziękowania dla mundurowych z Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim.

Wczoraj (21.10.2019 r.) na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Roberta Szewca wpłynęły podziękowania od żony zaginionego, za przeprowadzenie przez policję sprawnej i skutecznej akcji poszukiwawczej. Do zdarzenia doszło 12.10.2019 r. Wówczas to mieszkaniec gminy Ostrów Lubelski w godzinach przedpołudniowych wybrał się ciągnikiem do lasu na grzyby. Gdy zaczęło robić się ciemno zaniepokojona żona zadzwoniła pod numer 112 z informacją że mężczyzna od godzin przedpołudniowych nie powrócił do domu.

Funkcjonariusze PP w Ostrowie Lubelskim od razu rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Dzięki bardzo dobrej znajomości topografii terenu oraz szybko przeprowadzonej akcji odnaleźli go w porę. 86 latek po otrzymaniu pomocy medycznej powrócił do domu pod opiekę najbliższych.

(KWP w Lublinie/js)