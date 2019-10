"Zbrodnia nie ma płci" - poszukiwana Polka została zatrzymana Data publikacji 22.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Crime has no gender - to kolejna edycja kampanii medialnej: EU Most Wanted - najbardziej poszukiwani przestępcy Europy. Wśród 21 najbardziej poszukiwanych, aż 18 to kobiety, a wśród nich była również Polka, skazana za zabójstwo. Wspólna praca policjantów Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy z policjantami z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP pozwoliła na zatrzymanie poszukiwanej kobiety.

Poszukiwana Dorota K. została zatrzymana dzisiaj tj. 22 października o godz. 7:30 w miejscowości Wuppertal w Niemczech. Praca przy poszukiwaniach nie była łatwa. Szczególnie trudne było zdobywanie precyzyjnych informacji umożliwiających dokonywanie sprawdzeń jakichkolwiek miejsc. Wspólna praca policjantów Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy z policjantami z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP pozwoliła na przekazanie niemieckiej policji, że kobieta prawdopodobnie przebywa w miejscowości Wuppertal.

Do zatrzymania doszło dzięki dynamicznej wymianie informacji za pośrednictwem kanału ENFAST, czyli Europejskiej Sieci Współpracy Zespołów Poszukiwań Celowych. Rozgłos medialny spowodowany kampanią EUROPOLU pt. "Crime has no gender" doprowadził do uzyskania informacji dotyczących poszukiwanej.

Policjanci Punktu Kontaktowego ENFAST w Wydziale Poszukiwań Komendy Głównej Policji dokonywali weryfikacji uzyskanych informacji. W wyniku poczynionych ustaleń jedna z informacji okazała się bardzo wiarygodna. Wszystko wskazywało na to, że poszukiwana ukrywa się na terenie Niemiec.

Policjanci reprezentujący ENFAST w Komendzie Głównej Policji, niezwłocznie nawiązali kontakt z Punktem Kontaktowym ENFAST w Wiesbaden. Policjanci niemieccy dokonali stosownych sprawdzeń oraz czynności operacyjnych, prowadząc przy tym bieżącą, dynamiczną wymianę informacji ze stroną polską, dokonując zatrzymania w niecałą dobę od momentu przekazania informacji. Wspólna inicjatywa ENFASTU i EUROPOLU w zakresie przeprowadzenia międzynarodowej kampanii medialnej „Zbrodnia nie ma płci”, przyniosła oczekiwany sukces w postaci zatrzymania groźnej zabójczyni.

Pomimo dużej zmiany wizerunku, posługiwania się fałszywymi danymi personalnymi, częstych zmian miejsca pobytu, budowania nowej tożsamości w społeczeństwie, w którym się ukrywała, wyspecjalizowane jednostki poszukiwawcze zrzeszone w ENFAST nie dały się zmylić. W działaniach policyjnych „poszukiwaczy” płeć sprawcy nie ma znaczenia, to co się liczy, to szybkie namierzenie i aresztowanie groźnego przestępcy, a tym samym uczynienie Polski i Europy bezpieczniejszymi.

(KGP / EUROPOL)