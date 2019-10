Policjanci pomogli rodzicom 6-latki dotrzeć do szpitala Data publikacji 22.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zawierciańscy policjanci pomogli rodzicom poparzonej dziewczynki w szybkim dotarciu do szpitala. Wcześniej przerażony ojciec zatrzymał się przy radiowozie i poprosił mundurowych o pomoc. Ze względu na duży ruch, mężczyzna utknął w korku. Liczyła się każda minuta. Policjanci na sygnałach przewieźli ranne dziecko i jego matkę do szpitala.

Do sytuacji doszło w niedzielę po południu, na drodze krajowej nr 78, przed wjazdem do miasta od strony Szczekocin. W tym czasie pełnili tam służbę policjanci z wydziału ruchu drogowego. Przy ich radiowozie zatrzymał się kierowca, który wiózł poparzoną 6-letnią dziewczynkę. Mężczyzna poprosił mundurowych o pomoc w pokonaniu zakorkowanej drogi. W związku z tym, że stan zdrowia dziewczynki wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej, policjanci podjęli decyzję o przewiezieniu jej do szpitala. Zabrali ranne dziecko i jego matkę do radiowozu i używając sygnałów pojazdu uprzywilejowanego szybko przetransportowali do szpitala.

(KWP zs. w Radomiu / kp)