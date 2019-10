Policjanci z Raciborza dzielą się własną krwią Data publikacji 22.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu wzięli udział w akcji „Dla saperów z Gliwic – by inni mogli żyć”, zorganizowanej przez policjantów z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego z województwa śląskiego w związku z tragicznym wydarzeniem, do jakiego doszło w Kuźni Raciborskiej. Mundurowi oddali honorowo krew, celem przekazania jej między innymi rannym żołnierzom 29 Patrolu Rozminowania 6 Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic.

Wczoraj (21.10.2019 r.) po raz kolejny policjanci z Raciborza honorowo oddali krew m.in. „Dla saperów z Gliwic” - o akcji pisaliśmy tutaj. Oczywiście krew trafi również do innych osób potrzebujących jej najbardziej. W akcji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu udział wzięło około dwudziestu mundurowych z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Policjanci przekazali otrzymane w zamian za oddanie krwi słodycze dzieciom z Centrum Matki z Dzieckiem "Maja" w Raciborzu oraz z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Cyprzanowie.

Dając przykład, zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. Można w ten prosty sposób uratować komuś życie! To nic nie kosztuje. Aby zostać krwiodawcą, wystarczy być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.

(KWP w Katowicach/js)