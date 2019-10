Uprawa konopi w ukrytym pomieszczeniu Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z KMP w Łodzi zlikwidowali uprawę konopi indyjskich. Rośliny ukryte były w dwóch specjalnie zaadaptowanych pomieszczeniach, które znajdowały się w kamienicy mieszczącej się w centrum Łodzi. W trakcie przeszukania mieszkania w ręce kryminalnych wpadło około 60 gramów marihuany, ponad 13 gramów grzybków halucynogennych oraz 64 rośliny, z których można by uzyskać około 1400 gramów marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 56 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KMP w Łodzi, 21 października 2019 roku około godziny 18:30 zapukali do jednego z mieszkań znajdujących się w centrum Łodzi. Niespodziewana wizyta policjantów związana była z potrzebą weryfikacji informacji na temat możliwości prowadzenia niedozwolonej uprawy konopi w kontrolowanym lokalu. Po wejściu do mieszkania mundurowi wyczuli charakterystyczną woń marihuany. Ponieważ 25-letni właściciel pomieszczeń nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego w pokoju czuć narkotyki, przeszukane zostało całe lokum. W trakcie kontroli policjanci zauważyli, że na podwieszonej antresoli znajduje się ukryte pomieszczenie zabudowane ścianką z karton-gipsu. Po dostaniu się do jego wnętrza funkcjonariusze odnaleźli profesjonalnie prowadzoną uprawę roślin konopi indyjskich zaopatrzoną w system wentylacji, nawilżania i oświetlenia. W pomieszczeniu zabezpieczone zostało 56 roślin w różnych fazach wzrostu. Okazało się, że mieszkanie posiada jeszcze jedną skrytkę. Po odsunięciu szafy znajdującej się pod antresolą kryminalni odnaleźli kolejną uprawę. Tym razem w zaadaptowanym na tym cel pomieszczeniu znajdowało się 8 sadzonek roślinnych. W trakcie przeszukania mieszkania zabezpieczone zostało również około 60 gramów marihuany oraz grzybki halucynogenne z zawartością psylocyliny w ilości ponad 13 gramów. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zatrzymali pieniądze w kwocie 1650 złotych mogące pochodzić z nielegalnego procederu. 25-letni właściciel mieszkania został zatrzymany i jeszcze dziś usłyszy zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz uprawy konopi. Mężczyźnie, który jak dotychczas nie był notowany grozi teraz nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zadecyduje prokurator.

(KWP w Łodzi / kp)