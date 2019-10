Iławski policjant na mecie zawodów Ironman w Barcelonie Data publikacji 23.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. szt. Daniel Szul policjant na co dzień pełniący służbę w iławskiej komendzie Policji, a prywatnie sportowiec i zapalony triathlonista w tym roku po raz pierwszy brał udział w ogólnoświatowych zawodach Ironman Barcelona. Podczas debiutu na tym morderczym dystansie przepłynął 3,8 km, pokonał 180,2 km na rowerze i przebiegł 42 km.

Zawody Ironman Barcelona odbyły się 6 października br., lecz przygotowania do nich policjant rozpoczął już znacznie wcześniej. Do pokonania był ekstremalnie trudny dystans: 3,8 km pływania, 180,2 km jazdy na rowerze i 42 km biegu i to wszystko w ciągu jednego dnia. Jak sam wspomina, start w Barcelonie był jego marzeniem. Nie odstraszał go wysiłek, jaki musiał włożyć w treningi, przeorganizowanie trybu życia, pogodzenie treningów z policyjną służbą – po to, by móc sprawdzić samego siebie podczas największych światowych zawodów Ironmana. I to się udało. W swoim debiucie w Barcelonie pokonał morderczy dystans w czasie 10:04:11.

Ale choć Ironman Barcelona to największy sukces sportowy sierż. szt. Daniela Szula, to nie jest to jego jedyne sportowe osiągnięcie. Z powodzeniem brał udział i nadal startuje w ogólnopolskich mistrzostwach triathlonowych, w tym policyjnych oraz innych zawodach wytrzymałościowych. Swoją przygodę z triathlonem rozpoczął ok. 6 lat temu. Jak wspomina, do intensywnych treningów skłoniła go po prostu zwykła chęć poprawienia swojej kondycji i sylwetki sportowej. Niewątpliwy wpływ na tę decyzję miała też grupa ludzi, z którymi rozpoczął trenowanie, a wzajemne wsparcie i wspólna motywacja działały bardzo mobilizująco. Jako swój pierwszy poważny dla siebie sukces wskazuje zajęcie 3 miejsca w całych 4-cyklowych zawodach (Brodnica, Nieporęt, Chodzież, Mrągowo) triathlonowych na dystansie 1/4 I Volvo Series. Systematyczne intensywne treningi w miarę upływu czasu zaczęły przekładać się na coraz lepsze wyniki sportowe. Przed Barceloną, najlepszym dotychczas rokiem w jego sportowych zmaganiach był rok 2017, kiedy zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski Policji w triathlonie na dystansie 1/4 IronMan, które odbyły się w Mietkowie koło Wrocławia, a dwa tygodnie później osiągnął swój pierwszy życiowy rekord podczas zawodów Susz Triathlon 2017. Po mistrzostwach w Suszu i konsultacjach z kolegami – organizatorami policyjnych zawodów triathlonowych w Mietkowie zainicjował pomysł zorganizowania takich zawodów, na dystansie ½ IronMan właśnie podczas suskiego triathlonu.

W roku 2018 dzięki współpracy Komendy Powiatowej Policji w Iławie, KWP w Olsztynie z Gminą Susz, Suskim Centrum Sportu i Rekreacji oraz Suskim Ośrodkiem Kultury przy wsparciu policyjnych związków zawodowych, zorganizował I Mistrzostwa Policji w Triathlonie na dystansie ½ IRONMAN. Była to pierwsza edycja zawodów triathlonowych na takim dystansie, kierowana specjalnie do policjantów, pracowników Policji, jak również emerytowanych policjantów i pracowników Policji. Mistrzostwa te zostały ujęte w Harmonogramie wydarzeń sportowo – rekreacyjnych na rok 2018 objętych patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji. Policjant oczywiście wystartował w tych zawodach i zajął czwarte miejsce w kategorii open, a w swojej kategorii wiekowej miejsce pierwsze. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej, podczas MP Policji w triathlonie na dystansie 1/4 IronMan w Mietkowie również zdobył 4 miejsce w kategorii open i został mistrzem Polski Policji w kat wiekowej 30-39 lat.

2019 rok to kolejne treningi i dalsze sukcesy sportowe policjanta. Podczas Mistrzostw Polski Policjantów w Triathlonie na dystansie ¼ IM uplasował się na 5 pozycji oraz zdobył mistrzostwo wśród policjantów w swojej kategorii wiekowej. Kilkanaście dni później nie tylko współorganizował II Mistrzostwa Polski Policji w Triathlonie na dystansie ½ IM odbywające się podczas suskiego triathlonu, ale też zdobył w nich brązowy medal.

Mistrzostwa w Mietkowie i Suszu to nie jedyne, w jakich brał udział. Zajmował też wysokie lokaty na innych zawodach triathlonowych w Polsce na dyst 1/4 w Brodnicy, Bydgoszczy-Borowno na dystansie 1/2 IronMan, a także dwukrotnie w zmaganiach organizowanych przez Komendę Powiatowa Policji w Ostródzie wspólnie z Instytutem Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej - Test – Maraton Ekstremalny Policji Hardman. W 2016 r. zajął w nim I miejsce, natomiast w 2018 r. uplasował się na II pozycji.

Jednak triathlon to nie jedyna sportowa pasja iławskiego policjanta. Od 14 lat jest też sędzią piłki nożnej i może sędziować jako sędzia główny w 4 lidze najwyższej klasy rozgrywkowej w województwie warmińsko-mazurskim. Również w roli sędziego występuje w Ogólnopolskim Policyjnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Głównego Policji im. mł.asp. Marka Cekały organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja o puchar Komendanta Głównego Policji.

Jego sportowy potencjał zdaje się niewyczerpany. Policjant z pasją łączy sport z trudną policyjną służbą. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że to jeszcze nie koniec jego sportowych sukcesów.

(KWP w Olsztynie / kp)