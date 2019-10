Policjanci ratowali życie niedoszłego samobójcy Data publikacji 23.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Oświęcimscy policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego sierż. Kinga Zając oraz st. post. Adam Bednarczyk, uratowali życie 37-letniemu mieszkańcowi Oświęcimia. Mężczyzna miał problemy rodzinne i targnął się na własne życie. Gdyby policjanci dotarli do niego kilka minut później, mógłby już nie żyć.

Do zdarzenia doszło wczoraj rano (22.10.2019 r.). Dyżurny oświęcimskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który z uwagi na kłopoty rodzinne chce popełnić samobójstwo. Z informacji uzyskanych od operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego wynikało, że mężczyzna znajduje się w swoim mieszkaniu na osiedlu Chemików w Oświęcimiu.

Informacja natychmiast została przekazana do wszystkich patrolujących miasto policjantów. Najbliżej miejsca zdarzenia znajdował się patrol w składzie sierż. Kinga Zając oraz st. post. Adam Bednarczyk, którzy natychmiast udali się pod wskazany adres. Kiedy weszli do mieszkania członkowie rodziny przekazali policjantom, że 37-latek zabrał nóż i zamknął się w swoim pokoju, grożąc popełnieniem samobójstwa.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli próbę rozmowy z mężczyzną, a kiedy ten nie otwierał zdecydowali się na wyważenie drzwi. Powyższy fakt wywołał nieoczekiwany skutek. 37-latek słysząc, że drzwi mają zostać wyważone, otworzył je. Wtedy policjanci dostrzegli, że z lewej jego ręki cieknie krew, w związku z tym natychmiast wezwali Pogotowie Ratunkowe i przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Skutecznie zatamowali krwotok, a następnie do przyjazdu ratowników medycznych monitorowali jego stan zdrowia. Mężczyzna pod opieką ratowników medycznych trafił na leczenie do szpitala.

Przypominamy, że w każdym powiecie znajduje się wiele instytucji, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc. Ważne, aby nie pozostawać z problemem samemu. Wystarczy zadzwonić lub przyjść na rozmowę w zamian uzyskując fachową poradę i wsparcie. O poradę oraz wskazanie odpowiedniej placówki można również zapytać dzielnicowego, dla którego pomoc mieszkańcom jest jednym z priorytetów służby.

(KWP w Krakowie/js)