Wyłudzili niemal 8 mln złotych dotacji Data publikacji 23.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Małopolscy policjanci zatrzymali trzy osoby, podejrzane o wyłudzenie 7 milionów 800 tys. złotych dotacji, pochodzących z subwencji oświatowej MEN. Za popełnione oszustwa grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do zwalczania Przestępczości Gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, od dłuższego czasu zajmowali się sprawą dotacji, wyłudzonych przez trzy osoby pod przykrywką prowadzenia prywatnych ośrodków kształcenia. Właścicielami tych placówek byli 58-latka oraz jej 34-letni syn. W nielegalnym procederze uczestniczyła również 57-letnia kobieta, która pełniła w nich funkcje dyrektora. Według ustaleń śledczych od 2016 do 2018 roku sprawcy wspólnie wyłudzili z urzędu miasta 7 milionów 800 tys. złotych. Pieniądze te uzyskali w ramach przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej subwencji oświatowych na podstawie wniosków, w których zawyżając liczbę uczniów, poświadczyli nieprawdę. Dodatkowo, z przestępczej działalności trwającej 3 lata, „biznesmeni” uczynili sobie stałe źródło dochodu. W minionym tygodniu na wniosek Prokuratury Okręgowej w Tarnowie policjanci zatrzymali przestępcze trio. Zebrany w śledztwie materiał dowodowy, w tym protokoły z przeprowadzonych kontroli oświatowych oraz faktury dotyczące fikcyjnych remontów, pozwoliły na przedstawienie zarzutów zarówno właścicielom szkół, jak i zarządzającej nimi dyrektorce. Wszyscy odpowiedzą za wyłudzenie mienia znacznej wartości w postaci dotacji pochodzącej z subwencji oświatowej Ministra Edukacji Narodowej. Wobec członków rodziny, którym przypisano rolę kierowniczą w przestępstwie, zastosowane zostały środki zapobiegawcze. 58-latka trafiła na 3 miesiące do aresztu, natomiast jej syna, prokurator objął dozorem Policji. Mężczyzna otrzymał również zakaz opuszczania kraju. Podejrzanym za popełnione przestępstwa grozi do 8 lat więzienia.

(KWP w Krakowie / kp)