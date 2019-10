Dzięki policjantom z Gubina blisko 4 kg amfetaminy nie trafi do obrotu Data publikacji 23.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybki przekaz informacji pomiędzy policjantami z gubińskiego komisariatu, współpraca i zaangażowanie nawet w czasie wolnym od służby przyczyniły się do zabezpieczenia blisko czterech kilogramów amfetaminy. Ich czarnorynkowa szacunkowa wartość to 376 tys. złotych. Do sprawy zatrzymano pięć osób, w tym nieletniego. Policjanci gromadzą materiał dowodowy i wykonują czynności pod nadzorem Prokuratura Rejonowego z Krosna Odrzańskiego, który już wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec dorosłych tymczasowego aresztowania. Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

Jak cenna jest współpraca i szybkie przekazywanie informacji wiedzą o tym policjanci z Gubina. Będąc nawet w czasie wolnym od służby, angażują się w realizację powierzonych zadań i godnie wypełniają rotę złożonego ślubowania.

Sobota,19 października br. była dniem wolnym od służby dla niektórych policjantów. Jednym z nich był funkcjonariusz referatu kryminalnego z Komisariatu Policji w Gubinie, który niezwłocznie po telefonie od dyżurnego z tej samej jednostki, przebywającym także na wolnym, bez wahania stawił się w jednostce. Jak wynikało z przekazanych informacji, w jednym z mieszkań na terenie Gubina, miał przebywać poszukiwany mężczyzna, który mógł posiadać narkotyki. Kryminalny, wspólnie z policjantami prewencji już po kilkunastu minutach byli pod wskazanym adresem, gdzie poza poszukiwanym 20-latkiem, zatrzymali trzy osoby w wieku 16, 22 i 26 lat. Ponadto po wejściu do pomieszczenia zauważyli znaczną ilość białego proszku. Na miejsce wezwano technika kryminalistyki, który dokonał oględzin mieszkania. W toku czynności policjanci w różnych miejscach i opakowaniach ujawnili białą substancję oraz zawinięty w sreberkach susz roślinny. Kryminalni zabezpieczoną substancję i susz poddali wstępnym badaniom potwierdzając, że jest to amfetamina i marihuana. Funkcjonariusze zabezpieczyli także wagę, garnki, maskę oraz inne przedmioty, na których znajdował się biały proszek. Łącznie policjanci ujawnili blisko 4 kg amfetaminy, 60 gramów marihuany i 1200 gramów białej niezidentyfikowanej białej sproszkowanej substancji. Czarnorynkowa szacunkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to 376 tys. złotych. Trzech zatrzymanych mężczyzn doprowadzono do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, natomiast 16-latek został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka.

W toku dalszych czynności wykonywanych pod nadzorem Prokuratora Rejonowego z Krosna Odrzańskiego funkcjonariusze dotarli do matki nieletniego, która jak się później okazało również trafiła do policyjnej celi. Policjanci w jej pokoju znaleźli schowane woreczki strunowe z amfetaminą oraz marihuanę. W poniedziałek (21 października br.) Prokurator Rejonowy po przesłuchaniu zatrzymanych wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania. Kobiecie za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, natomiast mężczyznom za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprawą 16-latka zajmie się sąd rodzinny i nieletnich, który podejmie wobec niego dalsze decyzje. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)