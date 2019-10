Atak terrorystyczny na katowickim lotnisku Muchowiec - ćwiczenia służb Data publikacji 23.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj na katowickim lotnisku Muchowiec i w szpitalu MSWiA policjanci oraz inne służby mundurowe i ratownicze przeprowadziły wspólne ćwiczenia. Wspólne szkolenia służb, sprawdzanie i doskonalenie procedur oraz wielogodzinne ćwiczenia podczas tego typu symulacji są niezbędne dla prawidłowej i profesjonalnej współpracy tych instytucji w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. W sytuacji realnego zagrożenia, sprawne współdziałanie służb to podstawowy element prowadzący do zapewnienia bezpieczeństwa i eliminacji zagrożenia.

Katowickie lotnisko Muchowiec oraz szpital MSWiA w Katowicach były wczoraj scenerią niecodziennych i groźnie wyglądających wydarzeń, podczas których doszło do ataku terrorystyczny. Na szczęście były to jedynie kolejne ćwiczenia, w których uczestniczyły służby mundurowe i ratownicze. Wszystko po to, aby instytucje te były w ciągłej gotowości do profesjonalnej współpracy w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia.

W szkoleniu wzięli udział śląscy policjanci, a także Służba Ochrony Państwa, Straż Pożarna i służby medyczne. Obszar ich działań obejmował nie tylko lotnisko, ale również teren szpitala MSWiA. Scenariusz ataku był sprawdzianem gotowości służb do przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych. Podczas zagrożeń tego rodzaju służby i instytucje muszą doskonale współpracować w celu zapewnienia bezpieczeństwa i eliminacji zagrożenia. Wspólne ćwiczenia mają więc na celu opanowanie, sprawdzanie i doskonalenie wiele aspektów, takich jak współpraca w ramach ustalonych procedur, sprawdzanie systemu dowodzenia i systemu łączności oraz obiegu informacji pomiędzy służbami, a także z zewnętrznymi podmiotami współdziałającymi.

Wszystkie służby musiały wykazać się takim samym zaangażowaniem jak podczas realnego wystąpienia podobnego zagrożenia.

Wspólne ćwiczenia służb i instytucji, których zadaniem jest reagowanie w sytuacjach kryzysowych, takich jak zamach terrorystyczny, są niezbędne. Wspólne szkolenie umiejętności, doskonalenie procedur, a przede wszystkim ćwiczenie współdziałania w sytuacji realnego zagrożenia, prowadzi do jeszcze lepszej współpracy służb i instytucji i przekłada się na zapewnienie większego bezpieczeństwa.