Policjanci uratowali życie kobiecie Data publikacji 23.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach w ostatniej chwili zapobiegli tragedii. Weszli na czas do mieszkania w jednej z dzielnic Katowic, gdzie znaleźli 27-letnią kobietę chcącą popełnić samobójstwo. Całą i zdrową desperatkę przekazali pod opiekę ratownikom medycznym.

Do zdarzenia doszło w ubiegły poniedziałek. Krótko po godz. 15.00 do oficera dyżurnego katowickiej komendy zadzwonił ojciec 27-letniej kobiety i powiadomił o wysłanym przez córkę sms-ie, z którego treści wynikało, że planuje ona popełnić samobójstwo. Poinformował również, że nie potrafi nawiązać kontaktu z córką, która aktualnie ma się znajdować w wynajmowanym mieszkaniu w Katowicach. Pod wskazany przez mężczyznę adres dyżurny natychmiast skierował policjantów OPP pełniących służbę na terenie miasta. Stróże prawa na miejscu zastali zamknięte masywne, antywłamaniowe drzwi do mieszkania. Mundurowi szybko ustalili właściciela mieszkania, który przyjechał na miejsce interwencji. Po otwarciu drzwi, w jednym z pokoi policjanci znaleźli desperatkę z pętlą na szyi. Roztrzęsioną kobietę przekazali załodze pogotowia ratunkowego, która zabrała niedoszłą samobójczynię do szpitala.

(KWP w Katowicach / kp)