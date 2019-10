Zatrzymani za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia Data publikacji 23.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Prudniccy kryminalni w pościgu zatrzymali 18 i 28-latka. Mężczyźni podejrzani są o pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz groźby karalne. Obaj usłyszeli już zarzuty w tej sprawie. Młodszemu z nich grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

16 października, tuż przed godziną 10:00 dyżurny KPP w Prudniku otrzymał zgłoszenie o pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Podejrzewani o ten czyn mężczyźni, szybko zostali namierzeni przez prudnickich kryminalnych. 18 i 28-latek na widok nieoznakowanego radiowozu, próbowali jeszcze uciekać, jednak po krótkim pościgu zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

Według ustaleń śledczych, 18 i 28-latek mieli zaatakować dwóch młodych mężczyzn oraz grozić im pozbawieniem życia. Jeden z pokrzywdzonych został dotkliwie pobity. Dodatkowo, młodszy z napastników ukradł mu portfel. Policjanci odzyskali skradzione mienie.

Mieszkańcy Prudnika usłyszeli już zarzuty pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz kierowania gróźb karalnych. Takie przestępstwa zagrożone są karą do 8 lat więzienia. Młodszy z mężczyzn odpowie dodatkowo za kradzież rozbójniczą, za co grozi mu do 10 lat więzienia.

(KWP w Opolu / kp)