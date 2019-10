Nie zamawiałeś paczki? Nie odbieraj! To może być oszustwo Data publikacji 23.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści mają co raz to nowsze sposoby, by wyłudzić od nas pieniądze. Wysyłają za pobraniem niezamawiane paczki, w których są bezwartościowe rzeczy. Warto więc zachować czujność. Nie przyjmować przesyłek, których nie zamawialiśmy, a tym bardziej za nie płacić.

Oszuści mają co raz to nowsze sposoby, by wyłudzić od nas pieniądze. Niestety przekonała się o tym 87-letnia mieszkanka powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Kobieta poinformowała policjantów, że w ubiegły piątek około godziny 11:30 pod jej dom podjechał mężczyzna, który podał się za kuriera. Poinformował on zgłaszającą, że ma dla niej przesyłkę za pobraniem, za którą należało zapłacić 300 złotych. Oszust cały czas wywierał na nią presje oraz pospieszał mówiąc, że nie ma czasu. Kobieta przekazała mu pieniądze i odebrała paczkę. Nie była świadoma, że właśnie pada ofiarą oszustwa. Zorientowała się, dopiero gdy otworzyła przesyłkę, w której były bezwartościowe rzeczy. Dodatkowo okazało się, że nikt z domowników nie zamawiał żadnej paczki.

Radzimy, by przy każdym kontakcie z osobą dostarczającą przesyłki, zachować szczególną ostrożność. Nigdy nie odbierajmy paczek, których nie zamawialiśmy. Bądźmy czujni i pamiętajmy, że odbierając płatną przesyłkę w imieniu kogoś bliskiego, najlepiej przed zapłatą, skontaktować się z faktycznym adresatem i zapytać, czy spodziewał się przekazu, za który będzie musiał zapłacić. Jeżeli nie mamy pewności, nic nie odbierajmy i nie podpisujmy.

Szczególnie uważać powinny osoby, które często robią zakupy w internecie, a ich bliscy są przyzwyczajeni, że przychodzą do nich paczki. Na tego typu oszustwa narażeni są także pracownicy firm, gdzie w natłoku innych spraw i przy odbiorze wielu przesyłek trudniejsza jest weryfikacja, czy ktoś zamawiał daną rzecz. Zwracajmy również uwagę na to co podpisujemy. Pokwitowanie fałszywej paczki może dla nas mieć niemiłe konsekwencje np. skutkować podpisaniem umowy.

(KWP w Opolu/js)