100 dębów na 100-lecie powstania Policji Państwowej Data publikacji 23.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wojewoda Artur Chojecki, Janusz Smoliński reprezentujący Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Mariusz Orzechowski, Małgorzata Błyskun Nadleśniczy Nadleśnictwa Kudypy, gospodarz spotkania nadinsp. Tomasz Klimek oraz policjanci i pracownicy cywilni warmińsko-mazurskiej Policji, posadzili dęby. To kolejna inicjatywa organizowana w ramach obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej.

Dąb wg. Encyklopedii – to rodzaj drzew, rzadziej wysokich krzewów zaliczony do rodziny bukowatych. Należy do niego ok. 200 gatunków występujących prawie wyłącznie w strefie umiarkowanej półkuli północnej oraz w wyższych partiach gór strefy tropikalnej. Dąb w Polsce osiąga zwykle wysokość do 50 m i pierśnicę do 2 m. Kończy cykl wzrostowy w wieku 120–200 lat, dojrzałość rębną osiąga w wieku 120 lat, żyje przeciętnie 600-1000 lat

Dzisiaj (23.10.2019 r) o godzinie 11:30, w lasach Leśnictwa Szeląg policjanci spotykali się z zaproszonymi gośćmi w nietypowych, ale za to pięknych okolicznościach przyrody. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Kudypy uczestniczyliśmy w uroczystości sadzenia drzew. „100 drzew na 100-lecie powstania Policji Państwowej”. Jest to kolejne z wielu przedsięwzięć Policji organizowanych w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej przypadającej w tym roku.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Janusz Smoliński reprezentujący Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Mariusz Orzechowski, Małgorzata Błyskun Nadleśniczy Nadleśnictwa Kudypy, policjanci oraz pracownicy cywilni warmińsko-mazurskiej Policji, posadzili dęby, które mają symboliczny charakter. Dąb jest największym, najpotężniejszym drzewem. Nie bez przyczyny symbolizuje siłę i wytrzymałość. W dawnej tradycji słowiańskiej dąb był postrzegany jako centrum wszechświata i symbol długowieczności, oparty na silnych, głęboko sięgających korzeniach. Budził szacunek i podziw.

Zdjęcie grupowe uczestników sadzenia dębów Nadinsp. Tomasz Klimek odsłania pamiątkową tabliczkę

Nadinsp. Tomasz Klimek odsłania pamiątkową tabliczkę

Nadinsp. Tomasz Klimek odsłania pamiątkową tabliczkę KWP oraz Dyrektor RDLP

Nadinsp. Tomasz Klimek przekazuje pamiątkowy medal Dyrektorowi RDLP Mariuszowi Orzechowskiemu

KWP przekazuje pamiątkowy medal Nadleśniczemu Małgorzacie Błyskun

Gospodarze miejsca z Małgorzatą Błyskun Nadleśniczym Nadleśnictwa Kudypy, w którym policjanci i pracownicy policji posadzili drzewa, po skończonej pracy przy sadzeniu, zaprosili wszystkich na spacer po Leśnym Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach.

Pomnik pamięci Jana Skabary

Zespół Sygnalistów Myśliwskich

