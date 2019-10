Uroczyste otwarcie komisariatu w Raszynie Data publikacji 23.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 30 policjantów i pracowników cywilnych będzie pracowało w wybudowanym Komisariacie Policji w Raszynie. Nowoczesna siedziba posiada rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, dzięki którym zostały podwyższone komfort pracy i poziom obsługi interesanta. W uroczystym apelu, oprócz kierownictwa Policji, udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją oraz duchowieństwa.

Uroczysty apel z okazji otwarcia nowego Komisariatu Policji w Raszynie odbył się 23 października br. przy udziale: I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Komendanta Stołecznego Policji i jego Zastępcy Włodzimierza Pietronia oraz kadry kierowniczej komórek i jednostek organizacyjnych stołecznej komendy, a także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, placówek oświatowych i kulturalnych, instytucji i stowarzyszeń współpracujących z Policją oraz duchowieństwa.



Na początku dowódca uroczystości złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia apelu, po którym Kompania Reprezentacyjna Policji odśpiewała Hymn RP przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, a na maszt wciągnięto flagę.



Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie mł. insp. Jerzy Sztuc przywitał licznie zgromadzonych gości oraz podziękował komendantom i wszystkim osobom, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do szybkiego zakończenia budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie (inwestycję ukończono w 18 miesięcy). – Cieszę się, że ten projekt został zrealizowany, zarówno dla dobra mieszkańców, jak i policjantów. (…) Z mojej strony mogę zapewnić Państwa, że moi podlegli funkcjonariusze dołożą wszelkich starań, aby mieszkańcy gminy Raszyn czuli się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania – dodał mł. insp. Jerzy Sztuc.



Następnie I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej symbolicznie przekazali Komendantowi Komisariatu Policji w Raszynie nadkom. Konradowi Łuczyńskiemu klucz do nowej siedziby. W trakcie uroczystości raszyńscy policjanci otrzymali także nowy radiowóz. Samochód oraz budynek poświęcił ksiądz prałat Zdzisław Karaś.



Za trud i poświęcenie wielu osób, dzięki którym rozpoczęto oraz zakończono budowę komisariatu podziękował I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Generał nawiązał do wyjątkowości 2019 roku, na którą składa się jubileusz 100. rocznicy Powstania Policji Państwowej oraz rekordowa liczba 100 nowych obiektów policyjnych oddanych do użytku. I Zastępca Komendanta Głównego Policji odniósł się również do zaufania, jakim społeczeństwo darzy Policję: – 75% naszych rodaków twierdzi, że Policja pracuje dobrze, 89% uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym, a 98% czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Nadinsp. Dariusz Augustyniak zwrócił także uwagę na źródło pozytywnej oceny, którą jest praca policyjna. Za tę ciężką i ofiarną służbę generał serdecznie podziękował i życzył policyjnego szczęścia.



Do bezpieczeństwa odwołał się w swoim wystąpieniu również Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej: – Staramy się jako policjanci i pracownicy Policji robić wszystko, co możliwe, by podnosić bezpieczeństwo mieszkańców naszego garnizonu. (…) Policjanci z tego komisariatu mają bardzo dobre wyniki i bardzo dobrą wykrywalność, jedną z lepszych w całym garnizonie w kategorii 7 najbardziej uciążliwych przestępstw dla obywateli. To pokazuje jak dobrą pracę wykonujecie. (…) Bardzo wysoką pozycję zajmujecie także w walce z przestępczością narkotykową. Wasza praca utrzymuje się cały czas na bardzo wysokim poziomie. Dodam, że policjanci z powiatu pruszkowskiego wyróżniają się również w służbach ponadnormatywnych, co świadczy o ich aktywności, a także zrozumieniu samorządu. (...) Aby było bezpiecznie, potrzebne jest dobre merytoryczne przygotowanie policjantów, ich zaangażowanie, ale również odpowiednie warunki pracy i narzędzia, np. radiowozy. W garnizonie stołecznym użytkujemy obecnie około 1700 radiowozów. W tym roku zakupiliśmy 60, kolejne 60 zakupimy do końca 2019 r., część z nich jest współfinansowana przez samorząd.

Na koniec komendant stołeczny podziękował wszystkim, który przyczynili się do powstania nowego komisariatu oraz na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Raszynie nadkom. Konrada Łuczyńskiego złożył życzenia wszystkim policjantom, by wspaniałe warunki pracy przełożyły się na skuteczną pracę i szybkość reakcji funkcjonariuszy.



Do podziękowań oraz życzeń satysfakcji z nowo oddanego budynku i nowoczesnego radiowozu przyłączyli się I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, który odczytał list Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery oraz Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba.



Na zakończenie uroczystości, przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, odbyła się defilada Kompanii Reprezentacyjnej Policji wraz ze sztandarami Komendy Stołecznej Policji i Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

W sali odpraw nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie wystawiono Księgę pamiątkową, w której wpisy złożyli m.in.: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba oraz zaproszeni goście.



Budowa Komisariatu Policji w Raszynie przy al. Krakowskiej 16 rozpoczęła się w 2018 roku w ramach Programu Modernizacji Policji i kosztowała prawie 6 milionów złotych, w tym 1,5 miliona przekazała gmina. Budynek zajmuje obszar ponad 574 m², ponadto 106 m² przeznaczono na część garażowo-gospodarczą, w której wyznaczono 4 miejsca parkingowe. W części ogólnodostępnej znajdują się m.in.: hall, recepcja, pokój przyjęć interesantów oraz sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Natomiast w strefie ograniczonego dostępu: szatnie z węzłami sanitarnymi, pokoje biurowe, pokój przesłuchań ofiar i świadków, a także osób zatrzymanych, pomieszczenie depozytowe, sala odpraw z dyżurką i pokojem socjalnym, podręczny magazyn uzbrojenia oraz pomieszczenie do pobrania lub zdania broni.



Nowoczesny obiekt spełnia standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Z myślą o interesantach teren komisariatu oraz pomieszczenia w strefie otwartej zostały dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Tekst i foto: Ewelina Kucharska

Film: nadkom. Jarosław Florczak, Marek Szałajski

Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Raszynie

