Dzielnicowi ratują życie Data publikacji 24.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki błyskawicznej i sprawnej interwencji dzielnicowych z Komisariatu Policji w Rzepinie żyje 50-latek, który usiłował odebrać sobie życie. Mężczyzna, który miał problemy osobiste, w akcie desperacji targnął się na własne życie. Policjanci w ostatniej chwili udaremnili próbę samobójczą desperata. Gdyby funkcjonariusze znaleźli go kilka minut później, jego życia nie udałoby się uratować.

We wtorek (22 października br.), kilka minut po godzinie 8:00 dzielnicowi z Komisariatu Policji w Rzepinie patrolowali okolice Drzeńska. W przydrożnej alei drzew czereśniowych policjanci zauważyli mężczyznę, który stał na ułożonych pod drzewem oponach i zakładał pętlę na szyje. Sznur był przywiązany wysoko do drzewa. Funkcjonariusze w ostatniej chwili powstrzymali desperata. Policjanci przekazali 50-latka pod opiekę ratownikom medycznym. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Tłumaczył, że chciał popełnić samobójstwo, bo ma problemy osobiste. 50-latek został przewieziony do szpitala – jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Tylko dzięki temu, że dzielnicowi znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie udało się ocalić życie mężczyzny. Gdyby pomoc nie przyszła w odpowiedniej chwili, mogłoby dojść do wielkiej tragedii.

Przypominamy!

W każdym powiecie na terenie kraju, znajdują się instytucje pomocowe, których przedstawiciele służą fachową pomocą. Ważne, aby rozmawiać i nie pozostawać z problemem samemu. Wystarczy zadzwonić lub przyjść na rozmowę w zamian uzyskując poradę i wsparcie. Dzielnicowi to policjanci, do których zawsze można zwrócić się o pomoc, poradę oraz wskazanie odpowiedniej placówki. Pamiętajmy, pomoc mieszkańcom jest jednym z priorytetów służby każdego dzielnicowego.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)