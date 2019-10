Pomoc policjantów i pracowników Policji dla Rodzinnego Domu Dziecka Data publikacji 24.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantki z Komendy Powiatowej w Żyrardowie: st. asp. Agnieszka Ciereszko oraz asp. Agnieszka Bandura zorganizowały pomoc dla Rodzinnego Domu Dziecka w Badowie, gdzie 13 października doszło do pożaru, w wyniku którego dach nad głową straciło dwanaścioro dzieci. Wczoraj oficjalnie przekazane zostały rzeczy zebrane i zakupione dla Rodzinnego Domu Dziecka.

Zorganizowanie pomocy i rozpowszechnienie informacji o nieszczęściu jakie dotknęło Rodzinny Dom Dziecka to był dla policjantek impuls. Gdy pojawia się taka potrzeba, tym bardziej, że pomocy wymagały dzieci, był to dla nich naturalny odruch. Starszy aspirant Agnieszka Ciereszko zajęła się organizacją zbiórki odzieży i rzeczy, które policjanci i pracownicy Policji mogli przekazać z własnych domów. Aspirant Agnieszka Bandura koordynowała zakup najpotrzebniejszych rzeczy do wyposażenia domu. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu, a przede wszystkim chęciom policjantów i pracowników Policji wczoraj przekazaliśmy zebrane rzeczy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Mamy nadzieję, że nasza mała „cegiełka” pomoże jak najszybciej odbudować tak wyjątkowe miejsce, które daje schronienie dla tych dzieci, które tego najbardziej potrzebują.

Autor: st. asp. Agnieszka Ciereszko