Policjanci uratowali mężczyznę z płonącego budynku Data publikacji 24.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdyby nie zdecydowana i błyskawiczna reakcja sierżanta sztabowego Mateusza Romanowskiego i sierżanta Piotra Mairera — policjantów Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju, starszy mężczyzna najprawdopodobniej spłonąłby we własnym domu. Stróże prawa bez wahania wyważyli drzwi, ewakuowali 63-latka i udzielili mu pierwszej pomocy.

Sierż. szt. Mateusz Romanowski i sierż. Piotr Mairer 10 października br. patrolowali radiowozem teren działania piwniczańskiego komisariatu Policji. Około godz. 17:20 funkcjonariusze zauważyli gęsty dym, który wydobywał się z wnętrza jednego z budynków. Podejrzewając, że w domu mogą przebywać mieszkańcy, policjanci bez wahania wyważyli drzwi wejściowe i rozpoczęli poszukiwanie osób, które mogły znajdować się wewnątrz budynku. W kuchni ogień sięgał sufitu, a gęsty dym uniemożliwiał poruszanie się. W jednym z pomieszczeń policjanci znaleźli starszego mężczyznę, którego wyprowadzili na zewnątrz i udzielili mu pierwszej pomocy. Następnie powrócili do budynku, by sprawdzić czy nie ma tam jeszcze innych osób, a także, wezwali straż pożarną i pogotowie, które zabrało poszkodowanego do szpitala.

Dzięki natychmiastowej reakcji sierż. szt. Mateusza Romanowskiego i sierż. Piotra Mairera, nie doszło do tragedii.

(KWP w Krakowie/js)