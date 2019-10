O bezpieczeństwie podczas imprez sportowych Data publikacji 24.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Już po raz 19. w centrum kongresowym Targi Kielce odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczny stadion”. Przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej pod przewodnictwem prezesa Zbigniewa Bońka, oraz Policjanci i kadra kierownicza z Komendantem Głównym Policji gen. insp. dr Jarosławem Szymczykiem na czele, spotkali się by rozmawiać o poprawie bezpieczeństwa podczas imprez sportowych.

Konferencja Bezpieczny Stadion od samego początku organizowana jest w Kielcach. Jej głównym celem jest poprawienie bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej. Kadra kierownicza Policji, przedstawiciele PZPN, środowiska kibiców i wielu innych zaproszonych gości wspólnie dyskutują o zagadnieniach, które sprawiają najwięcej problemów na stadionach. Garnizon świętokrzyski reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak.

W tegorocznej Konferencji poświęcono dużo czasu na omówienie zaangażowania poszczególnych instytucji w podnoszeniu bezpieczeństwa ma stadionach. Tak jak w ubiegłym roku ciekawy wykład przeprowadził dr Steve Frosdick- Ekspert ds. Bezpieczeństwa Stadionowego z Wielkiej Brytanii. Mówił on o zintegrowanym podejściu do bezpieczeństwa meczów piłki nożnej i współpracy organizatora z Policją.

Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Maciej Nestoruk przestawił w liczbach jak duże jest zaangażowanie Policji w zabezpieczenie przejazdów kibiców piłki nożnej oraz ilu funkcjonariuszy każdego weekendu czuwa nad bezpieczeństwem kibiców piłki nożnej.

W kolejnej części spotkania Dyrektor Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN – Marek Doliński wraz z dr Marcinem Sabatem przedstawili poziom organizacji i stanu bezpieczeństwa na polskich stadionach piłkarskich.

W trakcie krótkiej przerwy w konferencji Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz Prezes PZPN Zbigniew Boniek spotkali się z dziennikarzami, udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące dzisiejszych zagadnień.

Następnie odbył się panel dyskusyjny z udziałem Komendanta Głównego Policji, Prezesa PZPN oraz Jana Tomaszewskiego – byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej podczas którego, rozmawiano m.in. o zwalczaniu zorganizowanej przestępczości stadionowych chuliganów oraz konieczności większej ich selekcji od zwykłych kibiców. Podkreślano, że nie jest tylko Polski problem i że należy zrobić wszystko to, co leży w kompetencjach każdej instytucji. Nie można przerzucać się odpowiedzialnością, tylko wspólnie działać.

Generał Szymczyk mówił o dużym zaangażowaniu Policji w zabezpieczeniu wszystkich meczów oraz o tym, że jest ono bardzo duże proporcjonalnie do zagrożenia. Podkreślił, że na kilka tygodni przed meczem policjanci pracują intensywnie, tak aby zdefiniować zagrożenia i je eliminować. Komendant odniósł się do niedawnego meczu derbów Pomorza mówiąc, że wiadomo było, że dojdzie do naruszenia prawa, dlatego wyłączono udział kibiców jednej drużyny. Ale niezrozumiałe jest żeby trener i jeden z zawodników drużyny włączał się w komentowanie tych decyzji. To Policja ma najwięcej do powiedzenia w kwestiach bezpieczeństwa.

Z grup kibiców trzeba wyeliminować bandytów. Wulgaryzmy i race, to niestety stały element meczy ekstraklasy- powiedział Prezes Boniek i zaznaczył, że w naszym kraju jest wielu wspaniałych sportowców i kibiców, którzy niestety często się nienawidzi. To problem wielu klubów sportowych.

Co znaczy prawdziwe kibicowanie, powiedział Jan Tomaszewski. Dwunasty zawodnik na meczu to kibic, a nie bandyta- podkreślał. Liczy się doping, nie wulgaryzmy. Niektórzy przychodzą na mecz i w ogóle nie patrzą na to, co się dzieje na murawie. Pan Jan odniósł się do stosowanych na stadionach flag wielkoformatowych, czyli tzw. sektorówek, od których wszystko się zaczyna. Podkreślił, że to zasłona dla osób które łamią prawo i powinny być one zakazane.

Na koniec Komendant Główny Policji podkreślił, że są już możliwości techniczne, np. do identyfikacji osób, które trzeba tylko implementować. Są one drogie, ale w stosunku do wydatków poniesionych na budowę stadionów, to

niewielki koszt.

Na koniec odbyła się Gala Fair Play, podczas której podziękowano m.in. policjantom za współpracę z PZPN przy organizacji meczów reprezentacji Polski. Gratulacje składał Prezes Zbigniew Boniek i Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Nagrody w tej kategorii odebrali Komendant Stołeczny Policji oraz komendanci wojewódzcy z Gdańska, Krakowa i Wrocławia. Kolejno podziękowania za wzorową współpracę z klubami otrzymali również komendanci miejscy z Wrocławia, Białegostoku, Kielc, Gdyni, Poznania, Bielska Białej, Suwałk, Katowic, Rybnika, Siedlec i Tarnobrzega oraz komendanci powiatowi z Lubina, Mielca oraz Łęcznej.

Ostatnia kategoria w której uhonorowani zostali przedstawiciele Policji, to podziękowania za zabezpieczenie Mistrzostw Świata FIFA U-20. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali komendanci miejscy z Bielska Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublina, Łodzi, Tych oraz policjanci z Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.

Opr. KT

Źródło: KWP w Kielcach