Chciał wysadzić kamienicę - trafił do aresztu Data publikacji 25.10.2019

26-letni zabrzanin próbował przy użyciu 11-kilogramowej butli gazowej wysadzić w powietrze kamienicę w której mieszka. Desperat biegał po klatce schodowej budynku przy ulicy Mrozka z odkręconą butlą i wykrzykiwał, że wszystkich wysadzi. Na miejsce został skierowany patrol policji z zabrzańskiej dwójki oraz straż pożarna. Mundurowi obezwładnili 26-latka, którego decyzją lekarza pogotowia, przewieziono do szpitala. Mężczyzna nie chciał jednak podjąć leczenia. W czasie jego pobytu w szpitalu, policjanci z wydziału kryminalnego II komisariatu zbierali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 26-latkowi zarzutu kierowania gróźb karalnych i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru oraz eksplozji materiałów łatwopalnych, co zagroziło życiu i zdrowiu wielu osób. Zabrzański sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec 26-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

(KWP w Katowicach / ms)