„Dzielnicowy Roku 2019" – drugi dzień rywalizacji Data publikacji 25.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Znamy już wyniki kolejnych konkurencji po drugim dniu rywalizacji w XII Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych.

Dzielnicowi:

Symulacja – kompetencje dzielnicowego

Obejmuje problematykę z zakresu służby dzielnicowego. Ocenie podlegają umiejętności, w szczególności diagnozowanie i określanie stanu bezpieczeństwa w rejonie służbowym, planowanie działań własnych, współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, samoocena skuteczności realizowanych czynności, sporządzanie dokumentacji służbowej

I miejsce

sierż. szt. Bartosz CHŁOND - KWP w Krakowie

II miejsce

sierż. szt. Sylwester GRZELAK - KWP w Łódzi

III miejsce

sierż. szt. Bartłomiej BUDNICKI - KSP

Dzielnicowi:

Strzelanie

Konkurencja polega na oddaniu 8 strzałów do tarczy TS-9 i TS-10. Zawodnik ładuje dwa magazynki, w każdym po 4 sztuki amunicji. Jeden magazynek wkłada do ładownicy, a drugi podłącza do broni służbowej i chowa broń do kabury. Na sygnał sędziego rozpoczyna bieg (35 m) w kierunku celu, zatrzymuje się na linii ognia, wyjmuje broń z kabury, przeładowuje i oddaje 8 strzałów z odległości 15 m, ze zmianą magazynka (pierwszy magazynek do tarczy TS-9 z postawy stojącej, drugi magazynek do tarczy TS-10 z postawy klęczącej). Czas na wykonanie strzelań wynosi 35 sekund

I miejsce

sierż. szt. Dariusz SUROWIECKI - KWP Szczecinie

II miejsce

asp. szt. Sebastian KOPCZYŃSKI - KWP Poznaniu

III miejsce

st. sierż. Mariusz DELIJEWSKI - KWP we Wrocławiu

Kierownicy rewiru dzielnicowych:

Analiza dokumentacji służbowej

Obejmuje problematykę z zakresu analizy dokumentacji służbowej. Ocenie podlega umiejętność prawidłowego udokumentowania czynności służbowych poprzez wskazanie błędów formalnych i merytorycznych w wypełnionym dokumencie służbowym

I miejsce

asp. szt. Waldemar LESZCZYŃSKI - KWP w Łodzi

II miejsce

asp. Krzysztof BŁACHUT - KWP w Krakowie

III miejsce

asp. szt. Tomasz GAWRYŃSKI - KWP w Olsztynie

Kierownicy rewiru dzielnicowych:

Pierwsza pomoc

Celem konkurencji jest ocena praktycznych umiejętności ratowania życia człowieka. Zadaniem startujących policjantów jest m.in.: ocena zdarzenia, wykonywanie czynności zabezpieczających, ocena funkcji życiowych, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (przy wykorzystaniu fantomu), właściwe postępowanie po ewentualnym przywróceniu funkcji życiowych, wykonanie badania urazowego, opatrywanie ran;

I miejsce

asp. szt. Krzysztof TACKA - KWP w Katowicach

II miejsce

st. asp. Tomasz SKAWIŃSKI - KWP w Opolu

III miejsce

asp. Liwia CHUDZIŃSKA - KWP w Szczecinie



(Szkoła Policji w Katowicach / kp)